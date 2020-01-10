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19年前夫病逝路人捐助 婦尋好心人參加女兒婚禮致謝

2020-01-10 14:00世界日報 北京10日電

19年前丈夫離世受路人捐助，女子尋好心人參加女兒婚禮。 (取材自新京報)
19年前丈夫離世受路人捐助，女子尋好心人參加女兒婚禮。 (取材自新京報)
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19年前，患病毒性腦膜炎的丈夫於求醫途中離世，彭國菊與兩個孩子抱著遺體哭作一團，車站的陌生路人見狀上前安慰，並籌了人民幣2000多元的喪葬費給她。新京報報導，如今彭國菊想請當年的好心人參加女兒婚禮，以向他們致謝。50歲的彭國菊說，感謝當年好心人的幫助是她多年的心願。

據報導，現居住於湖北房縣城關鎮的彭國菊回憶，2001年農曆正月，其丈夫突然發燒，後經縣醫院診斷，確診是病毒性腦膜炎。安頓好上學的大女兒後，彭國菊於2001年農曆正月廿八，帶著丈夫、二女兒和小兒子，乘坐班車抵達了三堰中心客運站。

報導稱，出發前，彭國菊聯繫了十堰市的醫院，商定由醫院派救護車到客運站接站。可她的丈夫剛下車，便因病情嚴重去世。彭國菊表示，在車站等救護車的時候，她與孩子抱著丈夫遺體痛哭，很多路人見狀上前安慰，並塞給她錢，「10元、20元、50元、100元的都有，一位女士給了400元，還有一位男士給了500元。當時總共收到了2000多元，他們都沒留下名字和聯繫方式。」之後，彭國菊帶著一群陌生人的安慰和2000多元善款，為丈夫辦了喪事。

日前，彭國菊主動聯繫媒體進行報導，並在報導中留下了自己的聯繫電話。彭國菊表示：「我的二女兒本月20日結婚，我想在這之前找到這些好心人，等到女兒結婚那天，我們全家四口人一起向當年的好心人致謝，這是我多年的一個心願。」

媒體的報導刊發後，截至今日，已經有三個當年的好心人通過微信聯繫到了彭國菊。

結婚救護車

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