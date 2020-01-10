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2娃連夭折 江蘇爸媽感念當年陌生人救助簽器捐救12人

2020-01-10 13:48世界日報 上海10日電

江蘇宿遷夫婦捐出6歲兒子器官，兩年前曾捐出6歲女兒器官。 (取材自現代快報)
江蘇宿遷夫婦捐出6歲兒子器官，兩年前曾捐出6歲女兒器官。 (取材自現代快報)
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江蘇宿遷市沭陽縣六歲男孩小圓（化名）日前因病去世。男孩的父母決定將孩子身上有用的器官全部捐獻出來。令人動容的是，這不是他們第一次做出這樣的決定。2017年，他們六歲大的女兒因為交通事故意外去世，當時他們就替她捐獻了遺體和器官，讓四個人得到重生，兩人看到光明。小圓捐獻的器官預計也會給六個病人帶來了生命的希望。

現代快報報導，沭陽縣人民醫院ICU病房內，小圓輕輕閉上了眼睛，停止了呼吸。一個半小時後，孩子的器官捐獻手術結束了。孩子的母親董天美說，她希望通過這次遺體捐獻，能有更多的孩子能夠快樂成長，遠離病痛。

江蘇宿遷夫婦捐出6歲兒子器官，兩年前曾捐出6歲女兒器官。 (取材自現代快報)
江蘇宿遷夫婦捐出6歲兒子器官，兩年前曾捐出6歲女兒器官。 (取材自現代快報)
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據報導，董天美的大女兒今年20歲，什麼都很正常，但後來的兩個孩子卻都是腦癱。為了給孩子看病，她帶著孩子四處奔波。沒想到二女兒小甜在沭陽老家被車撞死。

剛去世的這個么兒，日前突然抽筋不止，送醫不久就休克，被送進搶救室。看著呼吸微弱的兒子，夫妻倆心如刀割，但還是想到，如果孩子實在不行了，應第一時間把器官捐獻出去，於是在捐獻遺體的志願書上簽了字。

江蘇宿遷夫婦捐出6歲兒子器官，兩年前曾捐出6歲女兒器官。 (取材自現代快報)
江蘇宿遷夫婦捐出6歲兒子器官，兩年前曾捐出6歲女兒器官。 (取材自現代快報)
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報導稱，孩子的父親孫以連表示，夫妻倆以打零工為生。「 有一回，我帶著孩子到北京看病，遇上也是來看病的姊妹。」 董天美回憶：「這對姊妹也沒多少錢，但還硬塞了200元錢給我，讓我帶著孩子住得好一點。」 這件事讓她深受感動。

又有一次，夫妻倆帶著小圓和小甜在北京看病，期間董天美本想到超市給孩子買點好吃的，但商品標價讓她望而卻步。這個時候，一位陌生男子看出了她的窘迫：「 大姐，你想買什麼東西儘管買，我付錢。」 不好意思讓陌生人破費，董天美只買了一塊肥皂和一條毛巾。沒多久，這位陌生人也來到這家醫院掛號。得知他們一家四口晚上只能睡在醫院附近空地，用硬紙板打地舖後，這位好心的陌生人回了趟家，給他們一家送來了幾床棉被還有很多孩子穿的厚衣服。

報導引述董天美說，正是因為這些陌生人的善意，讓他們在兩個孩子先後去世後，做出了同樣的決定。也是從那以後，孫以連經常教育大女兒：「 你不一定要在讀書上有多高的成就，但一定要學會做人，學會感恩！」

器官夫妻

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