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上海大學應屆畢業生平均起薪已逾台幣3萬元

2020-01-10 11:09聯合報 記者林則宏／即時報導

根據近日公布的「上海市2019屆高校畢業生就業狀況報告」，2019年上海登記就業的應屆高校畢業生平均起薪達到每月人民幣7,103元，換算成新台幣將近3.1萬元，而且比2018年大幅增長17.91%。

根據勞動部早前公布的數據，2018年台灣專科畢業生平均勞退提繳工資為新台幣3萬1,331元，學士為3萬422元。

上海解放日報旗下新媒體《上觀新聞》報導，這份報告是由上海市人力資源和社會保障局就業促進中心與上海市學生事務中心聯合發布。據統計，2019屆上海高校畢業生共17.56萬人，初次就業率達96.38%。

報告指出，2019年上海登記就業的應屆高校畢業生平均起薪比2018年大幅增加，主要原因之一是，大陸不少大型、有影響力的科技型企業為配合上海建設具有全球影響力的科技創新中心，去年加大了在上海的產業投資力度，對應屆畢業生的聘用需求有所增加，而這類企業薪酬普遍較高，提升了上海應屆高校畢業生的薪酬水準。

儘管如此，從分項指標滿意度來看，上海應屆畢業生對「晉升空間」、「薪酬福利」的滿意度卻相對偏低。

從吸納畢業生就業的產業來看，第一產業吸納就業僅占0.03%；第二產業吸納就業占11.69%；第三產業（服務業）吸納就業占88.28%。其中，租賃和商務服務業、科學研究和技術服務業、信息傳輸、軟體和信息技術服務業吸納就業排名居前三位。

在上海17.56萬名2019屆高校畢業生中，上海戶籍者僅5.37萬人，外省市戶籍達12.19萬人。

儘管上海的大學應屆畢業生起薪相對較高，但上海的生活成本卻也不低。國際諮詢公司Mercer早前公布2019年全球生活成本排行榜，上海就排名第六，僅次於香港、東京、新加坡、首爾、蘇黎世，高於紐約（第9位）和倫敦（第23位）。台北則排名第35。

去年上海應屆大學畢業生的平均起薪已經逼近新台幣3.1萬元。（新華社）
去年上海應屆大學畢業生的平均起薪已經逼近新台幣3.1萬元。（新華社）
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