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三江源國家公園 今年正式設立

2020-01-10 02:07聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

青海省林業、草原、濕地等各類生態管護員以及三江源國家公園生態管護員，總人數達14...
青海省林業、草原、濕地等各類生態管護員以及三江源國家公園生態管護員，總人數達14.51萬名。圖為青海護林員巡護一片天然林。 中新社
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中國三江源國家公園管理局副局長任永祿8日在大陸國家林業和草原局舉行的新聞發布會上表示，2020年中國大陸將正式設立三江源國家公園，並計畫到2025年形成一整套獨具特色的國家公園服務、管理和科研體系，到2035年建成現代化國家公園。

中新社報導，任永祿表示，經過三年多的試點工作，三江源國家公園體制試點區生態保護和恢復成效日益顯現，環境質量持續提升，生態功能不斷強化，水源涵養量平均增幅6%以上，草地覆蓋度提高11%以上，產草量提高30%以上。

三江源國家公園體制試點區整合了園區所涉4縣的自然資源執法機構，解決了自然資源執法監管「碎片化」問題。三江源國家公園體制試點區還在探索社區共管模式，充分調動牧民民眾保護生態的積極性。園區全面實現「一戶一崗」，共聘用1.72萬名生態管護員持證上崗，戶均年收入增加21600元人民幣。

三江源國家公園位於青海省，包括長江源、黃河源、瀾滄江源三個園區，涉及果洛州瑪多，玉樹州治多、曲麻萊、雜多4個縣和可可西里自然保護區。總面積為12.31萬平方公里，平均海拔4713.62公尺，擁有世界上高海拔地區獨有的大面積濕地生態系統，素有「中華水塔」之稱，是中國大陸乃至亞洲重要的生態安全屏障。

國家公園可可西里

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