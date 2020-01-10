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生物多樣性大會 10月昆明舉辦

2020-01-10 02:07聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

2020年聯合國生物多樣性大會（COP15）將於今年10月在中國大陸昆明舉辦。中國生態環境部部長李干傑與「生物多樣性公約」代理執行秘書伊麗莎白．穆雷瑪，9日在北京共同發布「2020年聯合國生物多樣性大會」會標。

中新社報導，2020年是上一個聯合國生物多樣性目標的收官之年，各締約方將在大會上審議通過新的「2020後全球生物多樣性框架」。本屆大會重要任務之一是確定2030年全球生物多樣性保護的目標，同時還要確定未來十年生物多樣性保護的全球戰略。

李干傑指出，大會的有關籌備工作正在有序開展。COP15會標以不同元素組成「水滴」形狀，融合中國傳統文化和各種自然符號，充分體現了生物多樣性和文化多樣性，契合大會主題「生態文明：共建地球生命共同體」，完美詮釋了「生物多樣性公約」人與自然和諧共生的2050年願景和全球共建生態文明的願望。

伊麗莎白．穆雷瑪對中方為籌備COP15所付出的巨大努力表示感謝。她表示，會標具有鮮明的中國特色，與大會主題相呼應。相信大會的成功舉辦，能够推動世界各國採取必要措施，加強生物多樣性保護，共同建立人與自然和諧共生的美好未來。

「生物多樣性公約」是聯合國環境與發展進程中最具有影響力的國際環境公約之一，於1992年6月由聯合國環境規劃署發起的政府間談判委員會第七次會議通過，並於1993年12月29日正式生效。作為「生物多樣性公約」的最高議事和決策機制，「生物多樣性公約」締約國大會每兩年召開一次。

聯合國北京強生

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