小鎮直播 成大陸人囤年貨新潮流

行業研究機構艾媒諮詢布的報告顯示，2019年中國大陸在線直播用戶規模可能超5億；其中，四成受訪的直播用戶會選擇購買明星或網紅電商通過直播推薦的產品。農曆年，作為年貨清單上的「重頭戲」，充滿「家鄉味兒」的特色農產品、農副食成為年貨直播的主題，主播們也紛紛「下沉」到田間地頭。

大紅燈籠、一串串鞭炮掛飾、主播身上鮮艷的紅圍巾，位於安徽省宣城市宣州區洪林鎮的「電商小鎮」直播間裡，一場推銷過年新衣的直播正在進行中。從事電商行業12年的馬哲松是這個「電商小鎮」的運營負責人，臨近農曆年，他所管理的這個小園區年味兒漸濃，發貨量也進入「小高峰」。

阿里巴巴統計顯示，2019年天貓「雙11」當日，淘寶直播帶動成交量近200億元人民幣，當天進行的2萬場村播中，40多位縣長上陣直播間，推銷當地農貨。

在已經做了七八年直播的洪林鎮知名「主播」張雯雯看來，一場直播四五個小時下來，春節的氣氛從鏡頭傳遞到天南海北的「粉絲」中，與其說是做電商，倒不如說是「主播」在與粉絲們一起熱絡地閒話過年風味，捎帶著「賣年貨」。

「不管是上山挖竹筍，還是打年糕、曬臘肉，從準備材料到製作、包裝，最後發貨，大家一邊看著直播，一邊不停地向主播提問題，就好像自己全程都親身體驗了一樣。」她說。

最忙碌的時候，張雯雯每天都在田間地頭、山野溪邊做直播。同樣是囤年貨，她覺得直播讓人們「娛樂購物兩不誤」。

距離馬哲松的電商小鎮200多公里之外，皖南山區祁門縣古溪鄉際源村幾位被稱為「紅茶姐姐」的主播，也在積極籌備著春節前的幾次「開播」。

「人們除了給自己囤年貨，還需要走親訪友的禮品，紅茶也會迎來一個銷售小高峰。」經營著3000多畝茶園的「紅茶姐姐」之一江雪霞說。