想進軍中國內需市場 先搞懂這5大行銷術語

中國市場對於跨國企業而言，無疑愈來愈重要。美國《福布斯》（Forbes）雜誌網站近日發表一篇題為「2020年必須懂得的5個中文行銷術語」的文章指出，2020年要知道如何在中國行銷，得先熟悉已經在2019年成為中國行銷行話一部分的5個術語。

報導稱，這5個術語不會僅是曇花一現的時尚，而是反映出中國消費者不斷變化的偏好及習慣的長期趨勢。根據《環球網》翻譯的這篇報導全文，這5個術語分別為：

一、下沉。過去，外國品牌通常聚焦在中國一線或二線城市的消費者，但近年來，這些城市的消費增長已經放緩。「下沉」代表品牌的行銷努力正深入或下潛到較低線城市。

報導稱，如今中國相對欠發達的中小城市和農村正在推動下一波消費增長浪潮。三線及以下城市較低的生活成本，尤其是住房成本，意味著他們擁有更多可支配收入。

二、私域流量。「私域流量」已成為2019年的主要流行語之一，這是指品牌能直接接觸網路用戶，像是網紅和品牌正設法在社交媒體創造的「私有」流量。微信是中國最大的私域流量平台，許多品牌都正在使用微信帳號、微信群組以及微信小程序打造網上消費者社區。

三、KOC（Key Opinion Consumer，關鍵意見消費者）。在亞洲許多地區，網紅被稱為KOL（Key Opinion Leader，關鍵意見領袖）。2019年，KOL行銷中的一個「亞群體」在中國迅速崛起，那就是KOC。

KOC其實就是喜歡在社交媒體分享經驗的普通消費者。與KOL不同，他們可能只有數百到幾千個粉絲，因此與粉絲的關係更密切。與KOL另一個不同是，KOC的活動通常是無償的，只是可能希望由其分享內容的品牌那裡收到免費產品。

中國消費者現在很清楚，KOL推薦某個產品，是因為他們得到了報酬，但消費者希望獲得更多不受商業影響的內容。

四、電商直播。電子商務直播在中國已存在多年，卻在2019年才開始真正「起飛」，這在去年「雙11」得到了明確的體現，淘寶直播帶動28.5億美元的銷售額，約占淘寶當日銷售總額的7.5%。

五、國潮。近年來，中國年輕消費者對融入中國傳統風格和文化的品牌及產品的興趣激增，這種趨勢被稱為「國潮」。中國的年輕人，尤其是20到25歲的年輕人成長的環境與前幾代人截然不同，他們見證了中國作為全球經濟強國的崛起。

中國年長一代多認為舶來品品質優於國產品，但中國年輕消費者未必這麼想，特別是在化妝品、護膚品、餐飲和快時尚等領域。