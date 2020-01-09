百億帝國權健組織、領導傳銷活動罰1億人民幣 老闆判9年

權健自然醫學科技發展有限公司（簡稱權健公司）2018年底被控非法傳銷、虛假宣傳，案件8日在天津市武清區人民法院一審宣判，認定權健公司及負責人束昱輝等12人均構成組織、領導傳銷活動罪，依法判處被告單位權健公司罰金1億（人民幣，下同，約1450萬美元），束昱輝獲刑九年、處罰金5000萬；其餘11名被告則分別被判處三到六年不等的有期徒刑。

綜合媒體報導，法院指出，權健自2007年以高額獎勵為誘餌，引誘他人購買成本與售價嚴重背離產品，成為公司會員；再以發展會員人數為依據進行回饋，以誘使會員繼續開發他人參加，獲得巨額經濟利益。法院表示，權健和被告行為已觸法，且情節嚴重。

法院認為，權健公司及被告人束昱輝等12人的行為均已構成組織、領導傳銷活動罪，情節嚴重。鑒於被告單位權健公司及被告人束昱輝具有自首情節，認罪悔罪，被告單位部分違法所得已追繳在案，對被告單位權健公司和被告人束昱輝依法作出上述判決。

權健集團過去以自然醫學為招牌，橫跨保健品、醫療、化妝品、金融、體育和房地產等多個產業。權健過去曾以「火療」聞名，宣稱能治療包括腦部萎縮、禿頭和便祕等疾病，之後也曾販售過號稱可治療心臟病的鞋墊，和治療攝護腺疾病的衛生棉。

2018年底，微信公眾號「丁香醫生」發布一篇名為「百億保健帝國權健，和它陰影下的中國家庭」文章，指權健以傳銷手法吸金，虛假宣傳商品。根據估算，權健近年來的年銷售額超過100億。

北京青年報報導，多年來，權健保健品卻被吹成了「神藥」，坑騙了很多家庭，耽誤了不少患者治病。如今，雖然權健帝國倒塌了，束昱輝鋃鐺入獄了，但保健品傳銷亂象並沒有隨之終結，要化保健品市場，不能只是打掉權健一家保健品傳銷企業，還必須徹底根治保健品行業亂象。