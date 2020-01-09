痛失4歲女掀權健騙局 周洋父：後悔輕信、繼續維權

癌症女童周洋因父親誤信權健公司宣傳，使用其產品後病情惡化離世，事後權健公司還用女童案例宣傳。圖取自／新京報 分享 facebook

2018年12月25日，自媒體「丁香醫生」發文稱，癌症女童周洋因父親誤信權健公司宣傳，使用其產品後女童病情惡化離世，事後權健公司仍用女童案例作宣傳。文章發布後，權健公司及其產品、營銷方式等引發公眾質疑。對於權健公司共12人獲罪，周洋父親表示，非常後悔輕信權健公司宣傳，以後也會繼續維權。

新京報報導，2019年1月1日，天津市公安機關對權健公司涉嫌組織、領導傳銷活動罪和虛假廣告罪立案偵查。

8日，天津市武清區人民法院公開宣判權健公司及束昱輝等12人均已構成組織、領導傳銷活動罪，依法判處被告單位權健公司罰金1億（人民幣，下同），判處被告人束昱輝有期徒刑九年，並處罰金5000萬。權健公司其餘11名被告，則分別被判處三到六年不等的有期徒刑。

周洋父親周先生表示，已獲悉判決結果，但認為權健公司及多位被告人仍未得到應有的懲罰。

據報導，周先生稱，2012年，四歲的女兒周洋被醫院確診患尾部惡性生殖細胞瘤。2013年1月，他接到權健公司工作人員宣傳電話，開始讓女兒接受權健公司產品治療。2015年12月12日，周洋因癌症離世。周先生認為權健產品耽誤女兒的治療，因此除了判決書提及的組織、領導傳銷活動罪，權健公司及多位被告人仍涉嫌虛假宣傳、非法行醫、製售假藥等問題。

「他們被逮捕時，（權健）公司仍沒有資質去生產藥品，我覺得它涉嫌製售假藥。他們冒充醫生，涉嫌非法行醫。」周先生稱，權健的工作人員稱向他保證三個月就能治癒周洋的病，這也是宣傳資料所寫，故認為權健公司應還涉及虛假宣傳。

周先生說，他非常後悔輕信權健公司的宣傳，耽誤治療，加重了女兒病情。

此外，因為還有很多和周洋一樣患病的孩子，周先生不想讓他們受騙，所以將繼續維權。