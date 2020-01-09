平均79歲的犯罪集團被判刑 案發現場派救護車待命

一個平均年齡79歲的惡勢力犯罪集團案近日一審宣判，19名成員全部被判刑，其中年齡最大92歲，最小68歲。圖取自／江西政法網 分享 facebook

一個平均年齡79歲的惡勢力犯罪集團案近日一審宣判，19名成員全部被判刑，其中年齡最大92歲，最小68歲。其中有人身患嚴重疾病，落網後被取保候審。由於案件需要，須指認案發現場，為防意外發生，民警聯繫救護車在現場，20多個案發現場，耗時兩天才完成指認。

北京青年報微信公眾號「政知圈」報導，這個犯罪集團組成「劉家老年協會」，在江西鷹潭餘江劉墾地區充當「地下出警隊」、「地下調解隊」等，稱霸當地19年之久。

「江西政法」微信公眾號8日發布消息，2019年12月31日，鷹潭市餘江區人民法院一審公開宣判：「劉家老年協會」惡勢力犯罪集團劉姓首犯涉嫌敲詐勒索、尋釁滋事等五項罪名被判處有期徒刑16年，其餘18名成員分別被判處有期徒刑11年6個月至1年不等。

警方通報顯示，該惡勢力犯罪集團打著「劉家老年協會」的幌子尋釁滋事、敲詐勒索、聚眾鬥毆、聚眾衝擊國家機關、非法拘禁等違法犯罪活動。

民警表示，在當地，派出所調解結束的案件，必須「老年協會」再次調解才算結案；居民建房、單位搬遷，政府批准了還必須向「老年協會」交納一定的祖業費才能動工等。「他們是經濟、政治、民生各個領域，紛紛插手，凌駕於當地黨委、政府之上，形成一種『軟暴力』，當地人『談劉色變』。」