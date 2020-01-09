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大陸30億人次春運明上路 武漢疫情恐擴散

2020-01-09 13:52聯合報 記者戴瑞芬／即時報導

號稱「地表最大遷徙」的大陸春運明(10) 日啟動上路，為期40天，將有逾30億人次上路。而武漢新病毒疫情持續擴大，大陸民航鐵路部門繃緊神經，強調將保持密切關注，避免疫情擴散。

武漢不明原因肺炎病原體被初步判定為新型冠狀病毒，疫情範圍恐持續擴大。

而春運明日正式開啟，大陸國新辦今日舉行2020年春運新聞發布會，預計今年春運大陸全國旅客發送量將達逾30億人次。其中，道路客運24.3億人次，鐵路4.4億人次，民航7900萬人次，水運4500萬人次。

春運上路，武漢疫情恐將擴散，針對春運期間如何避免疫情擴散到其他城市和國家？中國民用航空局總飛行師萬向東表示，截至目前民航運送的旅客還沒有發現相關肺炎患者。

萬向東強調，為防範疫情擴散感染，所有運輸航空公司的飛機上都將配備應急醫療箱、衛生防疫包等用品，同時啟動機場的醫療應急救護設備，確保醫學緊急事件處置地空有效銜接，「如果有旅客在乘坐航班時出現突發疾病，航空公司和機場可以及時啟動應急措施」。

中國國家鐵路集團副總經理李文新表示，鐵路部門也高度關注相關情況；交通運輸部總工程師汪洋則表示，春運期間會產生大量的人流聚集，傳染病易發，疫情的出現可能會引起大家在春運期間出行，特別是人流聚集、集中的區域。

他表示，交通運輸部高將重點做好旅客出行量大的區域，包括交通樞紐、客運站、貨源樞紐廠站等區域的消毒監測防護措施。

大陸國新辦今日舉行2020年春運新聞發布會。取自中國網直播截圖
大陸國新辦今日舉行2020年春運新聞發布會。取自中國網直播截圖
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肺炎

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