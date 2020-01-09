拆遷款不分老母 兒：等她去世再簽

父親去世母親想拿一半拆遷款 兒子這樣說… (取材自看看新聞) 分享 facebook

在浙江義烏市稠城下車門都市更新中，有2974戶被徵收戶在2019年7月完成了簽約。但半年後仍有一位86歲的老人仍沒有拿到拆遷款，原因是她的大兒子不肯簽字，不願意母親領到拆遷款，要等她去世才願意簽字。

看看新聞報導，86歲的樓女士，現在住在小兒子家裡，她跟老伴李先生有70多個平方建築面積的房子。據了解，該房屋的產權屬於樓女士夫妻二人，由於丈夫已經過世，樓女士希望自己分得一半的拆遷款，剩下一半留給兩個兒子平分。房子是早就騰空拆掉了，300來萬元拆遷款也早已到位，但是因為大兒子不肯簽字，錢至今沒能領到。

父親去世母親想拿一半拆遷款 兒子這樣說… (取材自看看新聞) 分享 facebook

據了解，樓女士和丈夫跟兩個兒子之前有分家約公證過，他們約定這個房子在父母百年後，留給兩個兒子共同繼承。但大兒子明確表示，他不同意母親拿一半拆遷款的方案，母親已經老年癡呆了，她的提議是被人操控的。

大兒子認為根據分家約的說法，這套房產應該等父母都去世後由兩個兒子繼承。他還提出，如果母親不同意他的方案，那就等母親去世之後再簽字領錢。

對此，樓女士也非常無奈，只能默默流淚。市國有土地上房屋徵收中心工作人員表示，要母子三個商量好分配方式，或者法院判決出一個分配方案之後，這筆錢才能打過去。