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一等數個月… 澳簽遭卡關 165中國留學生聯名維權

2020-01-09 13:11世界日報 北京 9日電

上百中國留學生簽證遇阻引澳大利亞高校擔憂 (取材自環球時報)
上百中國留學生簽證遇阻引澳大利亞高校擔憂 (取材自環球時報)
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165名準備赴澳洲留學的中國學生近日在聯名信中透露，他們提交簽證申請後數月未得到回覆。同樣的事情，兩年前也發生過。中國官媒環球時報怒批：過了兩年，澳洲政府仍在坑害中國學子。與此同時，中國赴澳洲留學生人數縮減也引發澳洲高校的擔憂。

環球時報報導，在2018年3月時，環球時報就曾披露：上百名獲中國國家公派或全額獎學金的博士研究生，在已獲澳洲各高校的錄取書和獎學金、正準備前往澳洲深造的情況下，簽證卻遭澳洲政府毫無理由拖延，導致很多人的前途在長達數月乃至一年多的等待中，受到嚴重影響。

上百中國留學生簽證遇阻引澳大利亞高校擔憂 (取材自環球時報)
上百中國留學生簽證遇阻引澳大利亞高校擔憂 (取材自環球時報)
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可如今，這樣的事情，竟再次發生在上百名申請前往澳洲攻讀博士的中國留學生身上。

據報導，簽署聯名信的中國留學生包括135名博士研究生和30名訪問學生，其中有超半數是非公派學生，他們均已獲得澳洲高校錄取通知書。

澳洲內政部官網公布的數據顯示，申請澳洲的博士研究生的「500類簽證」，需要等待51天到4個月；申請訪問學者的「408類簽證」則更短，只需要等待14天到26天。

然而，在維權的165名學生中，有105人等待簽證時間超過5個月，137人等待超過4個月，還有人等簽證超17個月沒有進展，等待時間超過1年的也有9名（含兩名訪問學者）。

報導指出，鑑於中國的博士研究生這兩年屢屢遭到澳洲政府這種在簽證上的坑害，如今維權的部分學生希望用自己的遭遇提醒其他準備去澳洲留學的中國博士研究生，讓他們及早準備備選方案，改換目的地，不要再陷入這種澳洲政府人為製造的困境中，浪費自己的時間和青春。

另據多維新聞網報導，期間，有中國留學生通過郵件等方式聯繫澳洲移民局，均獲得回覆稱，所有申請簽證的非澳洲公民都會接受由其他部門進行的健康、性格和安全審查，完成審查的時間視具體情況而定。

外界推測，中國留學生遇到的阻礙與中澳關係的變冷不無關係，澳洲政府可能在加強對中國學生，尤其是理工科學生和博士研究生的安全審查。

此外，澳洲《雪梨先驅晨報》此前報導表示，隨著中國對本國高等教育投入的不斷增加，未來十年赴澳洲留學的中國學生或逐漸縮減。

澳洲簽證留學生

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