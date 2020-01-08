陌陌發布《2019主播職業報告》24.1%月入人民幣逾萬元

移動社交平台陌陌8日發布《2019主播職業報告》，通過對近萬名移動網路用戶和主播的抽樣調查發現：33.6%的「95後（1995年後出生）」每天看直播超過2小時；近八成用戶會為直播付費，24.1%的職業主播月收入逾人民幣1萬元；11.8%的「95後」主播為父母買房。

《界面新聞》援引調查發現，觀看移動直播的用戶整體偏年輕，其中「90後」占比23.7%，「95後」占18.5%。74.8%的受訪用戶表示，每天觀看直播時長在30分鐘以上，32.1%的用戶每天觀看直播在2小時以上，其中年紀越輕的用戶，每天觀看直播時間越長。32.7%的「90後」每天看直播在2小時以上，「95後」這一比例為33.6%。

報導指出，主播群體的年齡呈明顯年輕化趨勢。2019年，受訪主播中，有33.4%為職業主播，2018年這一比例為31%，2017年僅為27.6%。「95後」主播中近半數為職業主播，職業主播占比為49%，「90後」主播中職業主播占比為38.3%。

調查資料顯示，79.4%的用戶每個月會在直播中進行付費，占比接近八成。其中每月付費超過500元的用戶占比為28.4%，每月付費超過1000元的用戶占比為19.8%。男性比女性更愛在直播中付費，每月直播付費1000元以上的男性占比為22.8%，女性僅為7.6%。

報告還顯示，職業主播中收入過萬元的占比為24.1％，較2018年的21%略有提升，女性職業主播收入過萬的占比比男性職業主播略高。

年紀越輕、學歷越高的主播，高收入占比越高。12.6%的「90後」主播月收入過萬，15.5%的「95後」主播月收入過萬。

月收入過萬主播中，大專學歷占10%，本科學歷占18.1%，碩士以上學歷占25.4%，其中16.9%碩士及以上學歷主播收入在5萬元以上。