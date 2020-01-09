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白雪換黃金 東北搶攻冰雪旅遊

2020-01-09 01:52聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

中國東北地區因緯度高，入冬後往往就成為一片冰天雪地。也因冬季嚴寒，過去東北人甚至還有「貓冬」的習慣。但隨著旅遊意識抬頭，如今東北各地無不積極要將「白雪換黃金」，力拚冰雪經濟。

新華社指出，東北冰雪資源豐富，以吉林為例，該省地處北緯41度至43度，這個區域是世界「冰雪黃金緯度帶」，分布著阿爾卑斯山、洛磯山脈和長白山等三大粉雪基地。隨著高鐵和航空運輸日益便捷，如今不少大陸民眾利用周末或小長假前往東北玩雪早已不再是夢。

來自浙江的遊客李洋與大學室友一起來東北畢業旅行。「剛開始覺得冷，玩起來就熱乎了！」李洋說，她們剛剛體驗了長春冰雪大世界裡420公尺長的冰滑梯，還拍了短視頻，準備發到社交平台分享給更多朋友。

此外，在冰天雪地之中體驗室外泡溫泉如今也受不少遊客的喜愛。長白山正借助「溫泉+滑雪」打造世界級旅遊目的地。

報導稱，近年來，東北經濟增速放緩，產業結構單一的問題凸顯。為尋找經濟發展新動能，東北各地無不瞄準冰雪，結合各自優勢多元化發展，吉林市主打「霧淞+滑雪+溫泉」，長春市主打「冰雪雕塑+滑雪」，哈爾濱冰雪大世界成為品牌，遼寧也在形成以冰雪體育休閒旅遊產業為核心的冰雪全產業鏈條。

大陸早前發布的「中共中央國務院關於全面振興東北地區等老工業基地的若干意見」提到，要積極發揮冰雪等自然人文資源和獨特氣候條件優勢，把東北地區建成世界知名生態休閒旅遊目的地。

去年大陸國務院公布「關於促進全民健身和體育消費推動體育產業高質量發展的意見」也提出，支持新疆、內蒙古、東北三省等地區大力發展寒地冰雪經濟。力爭到2022年，冰雪產業總規模超過人民幣8000億元，推動實現「三億人參與冰雪運動」目標。

目前在東北，除了冰雪旅遊，發展冰雪運動也成為打造冰雪高地的重要內容，黑龍江國際滑雪節、長春瓦薩國際越野滑雪節等一系列高水平冰雪賽事已享譽海內外，每年都能吸引國內外眾多參賽者。

與此同時，東北各大滑雪場透過開設體驗日、進校園，在微博等社交媒體上舉辦粉絲節等活動推廣冰雪運動。來自加拿大的麥克過去青睞瑞士的滑雪場，近幾年每年選擇飛來長白山。「這裡是粉雪，非常適合滑雪，而且配套設施完善，地形豐富刺激！」他說。

為加速打造冰雪高地，東北三省正努力打破行政界線，攜手共進。吉林作為連接黑龍江和遼寧的重要省份，目前已與上述兩個省簽訂合作協議，加強在冰雪產業、冰雪旅遊等方面的合作。

吉林省社會科學院經濟研究所所長孫志明表示，東北應以提升接待能力和水平為目標，大力營造良好的誠信和法治環境，發揮好在冰雪裝備製造、冰雪運動和冰雪資源等方面的優勢，共同打造中國冰雪高地，為東北全面振興裝上新的引擎。

溫泉體育

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