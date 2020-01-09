廣東淨網 近百億項個資被盜

廣東省公安廳8日舉行記者會宣布，2019年廣東警方在「淨網2019」專項行動中偵破網絡主偵案件2,960餘起，刑事拘留1萬420餘人，繳獲非法採集民眾個人信息98億條。

中新社指出，目前廣東已經納入防護的重點行業信息系統和黨政機關網站1萬350個，警方全年共發現整改網絡高危隱患6,352個，監測攔截網絡攻擊2,461萬次，封堵IP 60多萬個，及時發現處置網絡安全事件2,116起。

與此同時，全網域整頓網絡公共秩序，依託省市縣三級網上巡查責任體系和24小時巡查處置機制，及時清理整治涉黃賭毒、涉槍爆、涉網絡詐騙等違法有害信息，並逐條倒查涉及到的網站和IDC等，全年共處置有害信息6.79萬餘條。

根據廣東警方通報的案例顯示，2019年上半年，廣州警方在對某「套路貸」犯罪團夥偵查過程中發現，該團夥運營一款具有非法採集公民個人信息功能的「套路貸」APP，該款APP由西安某天遊金融信息服務有限公司開發。

這家公司還同時為中國300多家公司開發各式各樣的網貸APP，此類APP在未明確告知用戶的情況下，非法採集註册用戶的身份信息、手機信息等，受害人涉及中國28省市135萬餘人、13億條個資。

在查清團夥組織架構和鎖定相關犯罪證據後，在大陸公安部和廣東省公安廳的統一指揮下，廣州警方日前收網，抓獲犯罪嫌疑人94人，該案是生態打擊「套路貸」犯罪產業鏈條的典型案件。