空品變好了 廣州藍現身天際

廣州市生態環境局8日公布2019年廣州市空氣環境質量的「成績單」，其中PM2.5年均濃度為每立方公尺30微克，連續三年穩定達到中國國家標準，是廣州自2013年中國大陸正式對PM2.5進行考核以來的最好水準，也是目前大陸九個中心城市中的最優。

中新社稱，「廣州藍」已成為羊城一張靚麗的城市名片。近年來，「廣州藍」越來越多、空氣越變越好是很多廣州市民的共同感受。

根據監測結果顯示，2019年廣州市PM10、二氧化硫與一氧化碳的年均濃度也都達標，且遠低於中國國家標準。此外，廣州市2019年優良天數為293天，佔比80.3%，其中優天數為93天，二級良天數為200天；連續兩年消除重度汙染及嚴重汙染。

2019年，廣州市PM2.5濃度僅三天超標，較2018年減少16天，較2013年減少76天。

廣州市生態環境局表示，2019年，廣州以PM2.5治理為重點，公布實施「廣州市藍天保衛戰2019年作戰方案」，持續聚焦移動源、揚塵源、生產生活源等重點汙染來源，持續深化秋冬季大氣汙染防治攻堅，兼顧一次汙染物減排和二次汙染物防治，部署大氣汙染防治重點工作。

此外，廣州市還利用無人機開展工地文明施工管理情況巡查，研發揚塵監管APP，建立健全部門聯動揚塵控制機制，2019年鎮街環保監督員利用APP巡查建設工程5萬餘次。

廣州市並完善建築垃圾運輸車輛全密閉運輸裝置和智能管控設計，全市5,000多輛環衛作業車輛每天對道路進行機械化清掃、高壓沖洗，城市公路及主幹道機掃作業率達到100%。