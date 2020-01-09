親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
武漢爆不明肺炎
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

空品變好了 廣州藍現身天際

2020-01-09 01:52聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

廣州市生態環境局8日公布2019年廣州市空氣環境質量的「成績單」，其中PM2.5年均濃度為每立方公尺30微克，連續三年穩定達到中國國家標準，是廣州自2013年中國大陸正式對PM2.5進行考核以來的最好水準，也是目前大陸九個中心城市中的最優。

中新社稱，「廣州藍」已成為羊城一張靚麗的城市名片。近年來，「廣州藍」越來越多、空氣越變越好是很多廣州市民的共同感受。

根據監測結果顯示，2019年廣州市PM10、二氧化硫與一氧化碳的年均濃度也都達標，且遠低於中國國家標準。此外，廣州市2019年優良天數為293天，佔比80.3%，其中優天數為93天，二級良天數為200天；連續兩年消除重度汙染及嚴重汙染。

2019年，廣州市PM2.5濃度僅三天超標，較2018年減少16天，較2013年減少76天。

廣州市生態環境局表示，2019年，廣州以PM2.5治理為重點，公布實施「廣州市藍天保衛戰2019年作戰方案」，持續聚焦移動源、揚塵源、生產生活源等重點汙染來源，持續深化秋冬季大氣汙染防治攻堅，兼顧一次汙染物減排和二次汙染物防治，部署大氣汙染防治重點工作。

此外，廣州市還利用無人機開展工地文明施工管理情況巡查，研發揚塵監管APP，建立健全部門聯動揚塵控制機制，2019年鎮街環保監督員利用APP巡查建設工程5萬餘次。

廣州市並完善建築垃圾運輸車輛全密閉運輸裝置和智能管控設計，全市5,000多輛環衛作業車輛每天對道路進行機械化清掃、高壓沖洗，城市公路及主幹道機掃作業率達到100%。

PM2.5

延伸閱讀

南部五縣市聯合打擊空汙 嚴罰惡質廠商

PM10空品標準挨批寬鬆 環保署：擬加嚴與日...

廣州地陷月餘 才找到遇難者 另有1對父子失聯

環團公布PM10空品 雲林麥寮污染王 台南年...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

中國大陸駐外使館數量全球第一

2020-01-08 21:31

港海洋公園 申請擴建樂園

2020-01-09 01:52

廣東淨網 近百億項個資被盜

2020-01-09 01:52

天津海關退運1.5萬噸洋垃圾

2020-01-09 01:52

白雪換黃金 東北搶攻冰雪旅遊

2020-01-09 01:52

陌陌發布《2019主播職業報告》24.1%月入人民幣逾萬元

2020-01-08 22:48

雇「網路推手」黑上司 濟南農銀高層判4年

2020-01-08 16:26

不堪導師壓榨？南郵研究生筆記寫滿「走人、扣錢」自焚亡

2020-01-08 15:11

涉周永康案 央視前主播芮成鋼傳年底出獄

2020-01-08 15:10

709事件重演？又傳大抓捕中國律師 許志永：官方蓄謀已久

2020-01-08 15:09

中國加強教育監督力度 中小學禁用境外教材

2020-01-08 15:08

中國學術亂象一籮筐…1篇論文13人掛名 行政人員也在列

2020-01-08 15:06

「手放我胸口」 中央美術學院學生舉報師性騷 半年沒結果

2020-01-08 15:06

中國傳媒大學副校長蔡翔涉性侵女學生被「雙開」

2020-01-08 12:18

涉傳銷活動罪 權健束昱輝被判9年、罰金5000萬人幣

2020-01-08 12:14

飛機上雙腳放前座椅背 大陸女星梅婷道歉

2020-01-08 11:36

為替補上公務員...百萬收買榜首不成 她竟雇人下毒！

2020-01-08 11:00

中共大規模搜捕律師維權人士 許志永逃亡中揭真相

2020-01-08 09:45

造謠指官員濫權有私生子 山東銀行高層囚4年

2020-01-08 09:36

福州濱海新城 主打健康醫療

2020-01-08 01:41

狂風9日來襲 平潭赴台航線喊停

2020-01-08 01:41

台青李函儒 把美學帶進福建

2020-01-08 01:40

1.46億噸 三峽船閘去年通過量新高

2020-01-08 01:40

管控再趨嚴 陸義務教育禁境外教材

2020-01-08 00:11

暴雪襲華北！逾百航班取消 131條高速公路封閉

2020-01-07 16:49

綠帽男索賠129萬不成 竟綁架小王老婆殺害

2020-01-07 16:33

她20歲搞垮紅十字會！公益界最恐懼的人 出獄再掀波

2020-01-07 11:00

重慶搗破跨境網路賭場案 涉逾千億人幣拘36人

2020-01-07 09:54

冰雪季旅遊人數 快速增長中

2020-01-07 01:56

雲南史迪威公路博物館 將開放

2020-01-07 01:56

今年民航主要目標 杜絕重大事故

2020-01-07 01:56

上海21度 近150年最暖「小寒」

2020-01-07 00:19

中國第一人！武磊替補進球逼和巴薩 中國球迷全瘋狂

2020-01-06 16:49

豆腐渣工程？蘇州仿古長廊突塌陷…商家急逃命

2020-01-06 16:37

客廳長鐘乳石！柳州男子把家打造成「溶洞」

2020-01-06 16:36

嫌安檢太麻煩 他連人帶包鑽進X光機

2020-01-06 16:35

山海健康步道 廈門人打卡新寵

2020-01-06 16:32

山西啟動暴雪預警 預計未來2日持續降雪

2020-01-06 15:51

影／青海柴達木盆地現巨型土星環 場面震撼

2020-01-06 14:09
看更多

熱門文章

發現2符合武漢旅遊肺炎通報 疾管署擬列法定傳染病

2020-01-08 14:43

為替補上公務員...百萬收買榜首不成 她竟雇人下毒！

2020-01-08 11:00

工作4年同事從不邀吃飯、聚餐被遺忘 邊緣男怒開車撞公司

2020-01-08 17:18

飛機上雙腳放前座椅背 大陸女星梅婷道歉

2020-01-08 11:36

中共大規模搜捕律師維權人士 許志永逃亡中揭真相

2020-01-08 09:45

中國傳媒大學副校長蔡翔涉性侵女學生被「雙開」

2020-01-08 12:18

心疼無法獨自生活 媽幫沒做過家事大一女兒徵保母

2020-01-08 20:51

人民幣兌美元中間價創逾五個月最高

2020-01-08 16:52

香港疑似武漢肺炎達30例 新法：拒隔離囚半年

2020-01-08 14:23

微信聊天內容即使撤回也成法庭證據 安全隱私再惹爭議

2020-01-08 10:14

中國大陸駐外使館數量全球第一

2020-01-08 21:31

香港15歲少年元朗疑扔汽油彈被捕

2020-01-08 09:29

四川老人繩吊7歲孫 垂降救貓 網友炸鍋：貓才是親生的？

2020-01-08 12:49

瑞幸咖啡直營門店數達4507家 進軍無人零售

2020-01-08 14:21

造謠指官員濫權有私生子 山東銀行高層囚4年

2020-01-08 09:36

陸農業部：非洲豬瘟防控嚴峻 疫情將呈點狀發生

2020-01-08 14:56

武漢8名不明原因的病毒性肺炎患者出院

2020-01-08 21:02

武漢旅遊史2發燒病例通報 疾管署評估風險不高

2020-01-08 15:29

林榮基將於3月在台北開設「新銅鑼灣書店」

2020-01-08 09:13

美駐陸使館發健康警告 籲到武漢應避免接觸動物

2020-01-08 09:58

捷豹違停擋道 杭州豐田女駕駛連撞11下強行開路

2020-01-08 16:24

韓正領銜大陸人口普查 分析：鋪墊房地產税

2020-01-08 12:02

香港理大陸生疑染肺炎 校方消毒宿舍

2020-01-08 09:24

13歲女掃雪3小時 凍傷手指恐需截肢

2020-01-08 12:46

不堪導師壓榨？南郵研究生筆記寫滿「走人、扣錢」自焚亡

2020-01-08 15:11

涉傳銷活動罪 權健束昱輝被判9年、罰金5000萬人幣

2020-01-08 12:14

陌陌發布《2019主播職業報告》24.1%月入人民幣逾萬元

2020-01-08 22:48

工信部再點名15款侵害用戶權益APP 瑞幸咖啡在列

2020-01-08 21:27

高德與HERE宣佈海外地圖合作，與百度搶國際市場

2020-01-08 22:10

武漢8名染不明原因的病毒性患者今日出院

2020-01-08 21:12

人民幣中間價上調240點

2020-01-08 10:11

大陸金融委：加強緩解中小企業「融資貴」問題

2020-01-08 10:01

王毅會見阿盟秘書長 稱支持以阿盟為平台應對挑戰

2020-01-08 21:29

香港反送中近7000人被捕 逾半手機被「爆開」

2020-01-09 00:28

中國加強教育監督力度 中小學禁用境外教材

2020-01-08 15:08

雇「網路推手」黑上司 濟南農銀高層判4年

2020-01-08 16:26

涉周永康案 央視前主播芮成鋼傳年底出獄

2020-01-08 15:10

港媒：林鄭月娥明午與新任中聯辦主任駱惠寧會面

2020-01-08 11:52

大陸A股開市下跌 石油股逆市上升

2020-01-08 09:59

中國學術亂象一籮筐…1篇論文13人掛名 行政人員也在列

2020-01-08 15:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top