雇「網路推手」黑上司 濟南農銀高層判4年

造謠官濫權誕私生子 山東銀行高層判4年 取材自濟南中院 分享 facebook 山東濟南農商銀行前副監事長彭博，去年因待遇不佳及未進入領導核心層心生不滿，她雇「網路推手」散布上司涉情色醜聞育私生子女，又訛稱上司濫權、涉金融詐騙等消息，造成銀行損失達30億元（人民幣，下同，約4.3億美元）。案件6日一審宣判，彭博犯尋釁滋事罪，判處有期徒刑四年。

據濟南中院消息指，彭博多次透過信訪手段謀求職級和職務上的不正當利益。山東省農村信用社聯合社、濟南農商銀行等單位針對其信訪事項分別進行調查反饋或答覆，但彭博仍不滿意。

法院指，2019年5月，為向濟南農商銀行等單位施加壓力，引起輿論關注，彭博主動聯繫並雇王姓「網路推手」共謀網路炒作方案，後彭博兩次付給王男共12萬元（約1.7萬美元）。同年6月，彭博將不實材料交由王男加工並經彭博同意後，二人透過多個社交媒體帳號在網上公開發布題為《實名舉報山東廳級幹部生活淫亂，銀行資產損失近30億元》等文章、訊息50餘篇。

法院表示，其中含有《丁某某與宗某、王某某與魯某均有不正當兩性關係並生育子女》、《彭博被違規降級、信訪舉報無回應》、《省農信社資金中心存在「小金庫」未予追責、向山東紅帆能源科技有限公司的貸款造成損失》等虛假信息。上述文章、信息被10餘家網路傳媒轉載報導，引發網友大量點擊、轉發及負面評論，點擊量超過千萬次，造成公共秩序嚴重混亂。及至2019年9月6日，彭博被公安機關抓獲。

法院認為，彭博藉故生非，夥同他人編造虛假信息，在信息網路上肆意散布，造成公共秩序嚴重混亂，其行為已構成尋釁滋事罪。根據被告人彭博犯罪的事實、性質、情節和對於社會的危害程度，依照有關法律規定，遂作出上述判決。因涉及個人隱私，依照法律規定，該案不公開開庭審理。