不堪導師壓榨？南郵研究生筆記寫滿「走人、扣錢」自焚亡

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江蘇南京郵電大學實驗室起火致一名研究生譚大偉身亡事件發酵。有消息稱，譚生前常遭導師訓斥，筆記充滿「走人」、「扣錢」等字眼，才憤而自焚，譚母在校內頂樓痛哭的視頻在網上流傳。該校隨後通報稱，已取消涉事老師研究生導師資格，並進行調查。惟媒體報導，該校師生已收到「禁口令」，均不得接受採訪。

上游新聞報導，去年12月26日凌晨，南京郵電大學5號教學樓6層實驗室起火，材料學院在讀研究生譚大偉不幸身亡。

該校多名學生透露，實驗室起火事件起初並未在校內引起波瀾。直到今年1月5日譚大偉母親哭訴視頻被傳出後，才引起轟動。視頻顯示，譚母站在該校一處樓頂，一邊喊著「我的兒子」，一邊向樓頂外延移動。所幸最後被校領導及消防勸解下來。

據報導，譚大偉今年25歲，湖北人，研究生三年級。譚的同學說，譚平時省吃儉用，600元（人民幣，下同）的研究生補貼，其他同學都不夠用，譚大偉卻能攢下幾百塊。

事發後多名同校學生在微博稱譚學習很認真，但性格比較內向，人比較老實，常遭導師張某的訓斥；還有學生稱，張某曾不許譚大偉參加英語六級考試，並拒絕為其修改論文，甚至還要求譚簽訂延遲畢業承諾書。

網傳譚大偉的日常筆記顯示，譚曾多次提到導師張某在實驗組開會時所說的「扣錢」、「自動走人」等字眼，且其紀錄的內容中多為批評性言語。

該校學生發布的留言顯示，譚大偉導師張某平時對學生嚴厲，經常在開會時辱罵學生，還曾要求譚賠償3200元的氮氣實驗費用。

據南京郵電大學官網顯示，涉事教師張某是該校材料科學與工程學院/信息材料與納米（奈米）技術研究院教授、博士生導師。

知情人士稱，張某除對學生極為嚴厲外，還經常要求學生幫她所經營的公司配送材料，學校部分實驗室的原材料也由張某所在公司提供。對此，張某尚未做出相關回應。

此外，報導指出，儘管該校已通報成立工作組調查，但校方卻多次對媒體踢皮球，要求師生不得接受採訪。

據悉，該校在2016年也傳出類似事件。當時一名蔣姓研三學生跳樓身亡，其生前曾遭導師要求繳納實習工資，學術不作為等。