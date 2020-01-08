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709事件重演？又傳大抓捕中國律師 許志永：官方蓄謀已久

2020-01-08 15:09世界日報 中國新聞組╱北京8日電

「709」事件重演？中國律師大抓捕 許志永逃亡中揭真相 路透
「709」事件重演？中國律師大抓捕 許志永逃亡中揭真相 路透
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從去年底到今年初，中國警方拘留或傳訊十餘名律師和公民運動人士。另一知名律師許志永因擔心被捕已展開逃亡，警方也就其下落詢問過他家人。此次抓捕是四年前「709」事件後對公民運動最大規模的打壓。

英國廣播公司（BBC）中文網報導，2019年12月中，多名中國律師和公民運動人士在福建廈門參加一場聚會。從12月26日開始，中國公安陸續在福建、山東、北京、河北、四川、浙江等地展開抓捕行動。被拘押者都是參加廈門會議、或在其他場合與參加者聚會過的人。

去年12月26日，律師丁家喜、曾在大學教書的張忠順和維權人士戴振亞、公民運動人士李英俊分別從不同地點被警方帶走。還有多位律師在12月29日至1月4日期間以涉嫌「顛覆國家政權」或「尋釁滋事」罪被傳訊。

許志永多年來倡導公民以非暴力方式維護自身權益，而他的家人已經被警方詢問。他因為擔心自己會被捕，已展開逃亡。

在一份轉交給BBC中文網的自拍視頻中，許志永稱，「當此危難時刻，我想我有責任站出來，向全世界講述真相。」他表示，這次大範圍抓捕不是偶然，而是蓄謀已久的。

他稱「廈門會議」是公民群體一次線下見面，聚會者討論時政和中國未來，分享推動公民社會建設的經驗，「可你很難以想像，在專制的中國，這居然成為我們的罪狀。」

據報導，許志永是北京大學法學博士，曾創辦公民運動組織「公盟」，2003年以獨立候選人身分當選北京海淀區人大代表，2006年連任，2014年因「聚眾擾亂公共場所秩序罪」被判刑4年，2017年7月刑滿出獄。

許志永說，自己一旦被抓捕，可能面臨殘酷的刑訊逼供及漫長的刑期。

北京大學廈門福建

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