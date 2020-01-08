中國加強教育監督力度 中小學禁用境外教材

圖為浙江一所小學上書法課。 新華社 分享 facebook 近年來，中國官方加強對學校教育的監督力度和對境外教材的審查。近日公布的「中小學教材管理辦法」明確，教材使用應嚴格遵照選用結果。不得以地方課程教材、校本課程教材等替代中國國家課程教材；義務教育學校不得使用境外教材。

中國教育部官網昨發布多個教材管理辦法，對中小學思想政治（道德與法治）、語文與歷史等意識形態屬性較強的教材實行中國官方統一編寫、統一審核、統一使用，並規定義務教育學校不能使用境外教材。而大專院校教材必須體現黨和國家意志，教材編寫必須「防範錯誤政治觀點和思潮的影響」。

義務教育學校不得使用境外教材的禁令，引起中國社會的關注。隨著中國中國經濟起飛，中產家庭增多，一些望子成龍的父母選擇將孩子送入私立學校，接受與國際接軌的課程，這些學校大多會採用部分國外教材。有家長擔心，如果不具體考察課程內容而全面取締所有境外課程教材，將會影響他們自由選擇教育方式的權利。

在大專院校教材部分，據中新網報導，根據教材管理辦法，大專院校教材必須體現黨和國家意志。在教材審核上，指出教材必須進行全面審核，嚴把政治關、學術關。政治上有錯誤的教材不能通過；教材編寫人員政治立場、價值觀和品德作風有問題的，必須更換。

中國官方對境外教材和書籍的管控，愈趨嚴格。早在2015年，時任中國教育部長的袁貴仁就曾公開提出，要加強大學課堂使用西方教材的管理。