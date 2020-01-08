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「手放我胸口」 中央美術學院學生舉報師性騷 半年沒結果

2020-01-08 15:06世界日報 中國新聞組／北京8日電

白瑩（化名）去年6月與中央美術學院其他學生共計9人，一同向中紀委、中央監察委員會、教育部、中央美術學院等部門實名舉報中央美術學院國畫系教授、研究生導師姚舜熙，指控其脅迫猥褻學生。白稱，時至今日，校方的處理結果尚未公示，姚也未向受害人道歉。

海報新聞報導，舉報信中羅列六項對姚舜熙的控訴，其中包括姚舜熙向外洩露黨內及校內事務；用威逼脅迫手段猥褻學生；利用職務之便向學生索賄；利用職權打壓學生，操縱國家級博士考試結果；強制扣留學生作品；惡意攻擊其他導師和學生等。

白瑩說：「他對我性騷擾這件事主要集中在2016年和2017年，姚舜熙是我們班主任。」白瑩回憶，當年她大三，「他兩個胳膊環抱著，托著我的屁股把我抱起來。」

2016年春天，姚舜熙組織學生到福建漳州鄉下寫生，一次飯局上，白瑩因不勝酒力，幾輪就被灌醉了，「回程路上，姚舜熙坐在我旁邊，跟我說『讓我摸摸你的心跳快不快』，說完就把手放在了我胸口上」。

據報導，白瑩2019年上半年決定要舉報姚舜熙。「姚舜熙知道我要舉報他之後，給我打過一個電話，他說『你現在把我舉報了，對你有什麼好處，你舉報我你自己的事情（被性騷擾的事情）也得說出去』。」

2019年11月1日，白瑩收到校方內部處理結果，「學校紀委辦公室的老師當面通知我們，校方取消了姚舜熙研究生導師的任職資格，停止了姚舜熙的教學工作，取消了他在評獎評優。」但白瑩說：「校方表示不會對姚舜熙的處理結果公示，校方也一直在迴避性騷擾這個事情，說我們證據不足。」對此，校方及姚舜熙方面尚未做出回應。

性騷擾猥褻北京

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