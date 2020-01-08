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造謠指官員濫權有私生子 山東銀行高層囚4年

2020-01-08 09:36聯合報 記者賴錦宏／即時報導

山東濟南農商銀行副監事長彭博稍早實名舉報，當地廳級官員有情婦及私生子，另指公司內有高層參與巨額詐騙案，導致銀行損失三十億元人民幣，引發關注！濟南歷下區法院前日一審此案，指彭博因不滿未能升官，僱用「網路推手」編造了與上述銀行相關的一系列醜聞，造成公共秩序嚴重混亂，已構成「尋釁滋事罪」，判刑四年。值得注意的是，文中提及的廳級官員王忠坦事後由青島銀保監局局長升任雲南銀保監局局長。

據星島網，去年六月，彭博撰寫《實名舉報山東廳級幹部生活淫亂，銀行資產損失近三十億元》一文，舉報時任青島銀監局局長王忠坦、山東省農村信用社聯合社副主任丁浩升有生活作風問題，包括與情婦生子、涉嫌濫用職權提拔情人等。文章迅速引起關注，閱讀量超過十萬人次。山東省紀監委組織的調查組次月發布調查結果，指並未發現上述問題。

據濟南中院微信公眾號昨日稱，歷下法院查明，彭博因職級待遇和未進入濟南農商銀行領導班子而心生不滿，多次通過信訪手段謀求職務上的不正當利益。相關單位針對其信訪事項給予調查反饋或答覆，但彭博仍不滿意。為向濟南農商銀行等單位施加壓力，她於去年五月支付十二萬元人民幣僱用「網路推手」王遠見，共謀網路炒作方案。

報導指，彭博將「道聽途說」、「主觀推測」的不實材料交由王遠見加工後，在網上發布包括上述文章在內的五十餘篇文章及信息。這些文章、信息被新浪、搜狐、鳳凰、騰訊、網易等十餘家大陸網媒轉載報導，引發大陸網友大量轉發及負面評論，點擊量超過千萬次，造成公共秩序嚴重混亂。同年九月，彭博被警方抓獲。

法院認為，彭博藉故生非，在網路上肆意散布虛假信息，混淆視聽，蠱惑群眾，造成公共秩序嚴重混亂，其行為已構成「尋釁滋事罪」，遂判刑四年。案件中的另一主角，現年五十七歲的王忠坦去年升任雲南銀監局局長，並未受事件影響。

山東濟南農商銀行副監事長彭博稍早實名舉報，當地廳級官員有情婦及私生子。（百度熱度...
山東濟南農商銀行副監事長彭博稍早實名舉報，當地廳級官員有情婦及私生子。（百度熱度吧資料照片）
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