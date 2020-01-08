台青李函儒 把美學帶進福建

李函儒（左）巧笑倩兮，與媽媽合影。 圖／本報廈門傳真 分享 facebook 在台灣，她是一位小有名氣的美食旅遊博主，常在部落格分享旅遊所見所聞；在大陸，她是堅持不懈的創業者，帶著一貨櫃的進口永生花，在福州三坊七巷開起了花藝生活美學館。如今，這位笑容軟萌的台灣女孩李函儒來到廈門羅賓森，與廈門合作人一起打造複合式生活美學館。

李函儒，福州如瑪美學文化傳媒有限公司總經理。2016年12月，與花藝師媽媽一同來到福州，在三坊七巷裡經營「露瑪」花店。

回想剛到福州時，李函儒說：「那時候還不懂用百度地圖，也不會用網約車。看了租房並不滿意，返回臨時租處路上正遇到滂沱大雨，感覺事事不順，一下子就哭出來了。」儘管如此，這並沒有打消李函儒在廈門創業的念頭。

如今，李函儒的丈夫也來到大陸就業。李函儒對家人支持她的大陸事業很感動。她說：「只要全家在一起，在哪生活都一樣。2018年春節我們在大陸吃了第一頓年夜飯，感覺很溫馨。」

李函儒一直有個夢想，希望能在廈門開一家生活美學館，聯手更多設計師進行時裝設計、花藝、空間布置等多業態的複合式經營，傳達美好生活的意念。

2018年7月，李函儒和廈門合夥人首次合作的複合式生活美學館，在羅賓森正式營業；美學館裡有花藝、有服飾，日後還將打造民宿等等。

李函儒和合夥人希望將高品質的生活美學傳遞給廈門的民眾，大家不僅僅是買買永生花、衣服，更是來體驗一種生活模式，讓大家能感受和發現生活之美。

2017年，李函儒獲評為福建省台灣青年「創業之星」；她會在自己的部落格分享大陸的創業心得及注意事項，不少台青都來瀏覽。

正如李函儒說：「來福建創業，不僅豐富了自己的人生閱歷，更是越來越接近自己的夢想。希望台灣有夢想的年輕朋友，積極走出去，放飛青春，追逐夢想。」