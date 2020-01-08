福州濱海新城 主打健康醫療

福州濱海新城內的相關建築陸續完工。 中新社 分享 facebook 作為德國乃至歐洲最大的眼科連鎖診療機構之一，德視佳眼科集團（簡稱「德視佳」）繼續拓展在中國的版圖。 6日上午，德視佳與福州東湖數字小鎮合作簽約儀式在福州市長樂區舉行。這是繼進駐上海、北京、廣州、深圳、杭州、重慶等城市後，德視佳首次進入福建。

中新社報導，德視佳行政總裁、執行董事兼主席約根森表示，將會把純正的德國屈光眼科技術帶入福建，提升該地區的醫療技術與品質，以前沿性國際眼科技術和服務助力數字經濟發展。

德視佳入駐的東湖數字小鎮，位於福州濱海新城。這裡是東漢時期名醫董奉的故鄉。昔日的名醫故里，正逐漸成為健康醫療產業高地。

截至目前，逾百家健康醫療企業已先後入駐福州濱海新城，使這裡形成醫療數據存儲、數據研發應用、數據交易及產業基金齊全的醫療健康產業集群化發展態勢，產業鏈條日漸完整。

落戶福州濱海新城的國家健康醫療大數據中心，是中國健康醫療大數據五個區域中心之一，占地面積60畝，總建築面積約12萬平方米。

根據規畫，該中心作為福建乃至東南區域近2億人口健康醫療數據的基礎承載環境，可提供千萬級人群隊列的精準醫療數據服務，為臨床科研、新藥研發、健康管理等提供海量存儲及大數據分析能力。

正是看中健康醫療產業發展的廣闊機遇，知名企業貝瑞基因選擇了福州濱海新城。目前，福建貝瑞和康數字生命產業園正在加快建設。

貝瑞基因福建區域總部相關負責人表示，該產業園將通過雲計算、基因測序、基因編輯、人工智能等技術手段，搭建覆蓋產、學、研、資四大板塊的生態系統，打造完整的生命科學產業集群，成為全球領先精準醫療大數據集群。

該負責人說，將在產業園建設中國人群致病基因信息庫，通過基因檢測技術將生命數字化，最終實現婚前、孕前、產前、新生兒、幼兒、少年、壯年到老年的全生命周期的健康管理。

福州濱海新城建設正全面提速，進一步優化營商環境。

根據規畫，福州濱海新城2020年將加快長樂機場第二跑道、東南快速通道等80個基礎設施項目建設，加快復寅精準醫學創新中心、研發樓四期、京東物流園等60個產業項目建設。