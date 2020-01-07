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暴雪襲華北！逾百航班取消 131條高速公路封閉

2020-01-07 16:49世界日報 中國新聞組╱北京7日電

中國北方近日暴雪，北京首都機場6日取消109架次航班，省際巴士全部線路停運，全中...
中國北方近日暴雪，北京首都機場6日取消109架次航班，省際巴士全部線路停運，全中國則有131條高速公路封閉。 中新社
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中國北方近日迎來暴雪和大霧，中央氣象台昨發布暴雪黃色預警，華北、黃淮等地有大到暴雪。北京首都機場昨取消109架次航班，省際巴士全部線路停運，全中國則有131條高速公路封閉。氣象部門預計，降雪範圍7日起將東移，春運10日開始，勢必受影響。

綜合媒報導，今年首輪大範圍雨雪天氣從4日夜間開始，截至6日早晨，內蒙古河套地區、陝西北部、山西、河北西北部和南部、河南北部等部分地區累計降水量5至15毫米，山西東南部和河南北部等局地降水量達20至36毫米。

中央氣象台首席預報員馬學款表示，這輪大範圍雨雪過程還將持續，華北南部、黃淮北部等地有大到暴雪。雨雪結束後，7日夜間至8日早上，華北中南部、黃淮、江漢等地將有能見度不足1公里的大霧天氣，局地能見度不足200米。氣象部門預計，7日起降雪範圍將東移，河北、山東和河南等部分地區有大到暴雪或雨夾雪。

據華北空管局數據統計，截至昨日下午5時50分，首都機場已執行進港航班483架次，已執行出港航班481架次，取消航班109架次；大興機場已執行進港航班101架次，已執行出港航班116架次。

此外，受降雪天氣影響，北京省際巴士全線停運，全中國共131條高速公路封閉。

降雪帶來道路結冰、大霧、寒潮等，將影響臨近的春運。河北石家莊5日下大雪，高速公路變得濕滑，致逾40輛車追尾，其中13車嚴重受損。

據報導，5日夜間，2020年首場雪按約定時間到京城報到。6日正好迎來「小寒」節氣，北風呼嘯，最高氣溫4℃。氣象部門統計，6日17時至22時，全市平均降雪量1.6毫米。位於海淀區西苑橋附近一處海淀環衛中心機掃隊停車場裡，5輛多功能除雪車一字排開，車頭朝著停車場門口，全市5萬餘名環衛工人放棄休息，連夜除雪。

報導說，2020年第一場雪比以往時候來得更「巧」一些：這場雪恰好又下在故宮周一慣例閉館的前夜（5日）。

遊客們又少了個欣賞「紫禁雪景」的機會，不由得質問：「為什麼總在故宮閉館前一天下雪？難道宮裡有能『控制天氣』的超能力者？」

針對網友疑問，北京氣象部門回答：真的真的真的純屬巧合！

報導指出，去年年底北京的第二場大雪就正好趕上周一，@故宮博物院還提前發通知防止遊客吃「閉門羹」。

北京暴雪

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