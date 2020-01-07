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綠帽男索賠129萬不成 竟綁架小王老婆殺害

2020-01-07 16:33世界日報 中國新聞組／廣州7日電

廣州一名馮男發現自己老婆與王男發生婚外情，他屢次向王男求償不成，竟憤而綁架王男老...
廣州一名馮男發現自己老婆與王男發生婚外情，他屢次向王男求償不成，竟憤而綁架王男老婆，性侵未成而將其殺死。示意圖／ingimage
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廣州一名馮姓男子發現自己老婆與王男通姦，他屢次向王男求償不成，竟憤而綁架王男老婆，強姦未成而將其殺死。廣州中院近日對馮男故意殺人、強姦、敲詐勒索罪作出判決，馮男被判死刑。有網友表示，「人家老婆也是受害者，幹嘛不殺小王呢」，也有人表示，「把人家老婆殺了，這下好了，你老婆名正言順的跟人家一起了」。

據金羊網報導，2018年10月，馮男發現了妻子程女與王男通姦。隨後，馮男向王男索要人民幣30萬元（約新台幣129萬元）賠償，遭到拒絕後又以死亡作為威脅向王男索要最少人民幣5萬元（約新台幣21萬5千元）。

10月下旬，馮男前往王男的住處索賠時，中途遇到同學梁某。梁某得知兩人的矛盾後，答應居中協調，並提出賠償人民幣3萬8000元（約新台幣16萬元）的方案。馮男同意後，梁某即約王男出來協商，但雙方不歡而散。隨後，梁某私自以幫助協調為由，先後兩次詐騙了王男共人民幣8000元（約新台幣3萬4千元）。馮男因索賠久而無果且覺得自己遭到了王男和梁某的愚弄，遂起意報復殺死王男或其家人，然後放火同歸於盡。

報導指出，2019年2月，馮男喝酒壯膽後，駕駛小轎車並攜帶尖刀、液化石油氣鋼瓶、汽油桶等作案工具，去到王男家門口附近守候。

此時，王男的妻子李女騎摩托車回家，馮男即衝上去拳擊李女的頭面部，又用尖刀向其頸、胸、背等部位捅刺數刀，然後將受傷的李女拖入車內並駕車離開。馮男在車上打電話向王男稱已打暈其妻子，王男趕緊打電話報警。

馮男被掛斷電話後更加氣憤，即想強姦李女來報復王男。馮男爬到汽車後排座並脫光了李女的衣褲準備強姦，但未能得逞。馮男見李女痛苦喘氣，又持尖刀往李女身上捅刺了多刀，致李當場死亡。

隨後，馮男駕車去到偏僻處，將汽油傾倒在車內各處，準備點火自殺，後因發睏而在車上睡著。次日凌晨，民警發現了馮男的車，即上前圍捕。馮男醒來見狀，急忙打開石油氣鋼瓶氣閥，準備點火引爆自殺，卻因沒找到打火機而未遂。馮男又急忙開車逃跑，被民警當場攔截抓獲。民警在馮男車內的後排座找到了李女的屍體。

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