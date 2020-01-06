中國第一人！武磊替補進球逼和巴薩 中國球迷全瘋狂

中國新聞組／北京6日電

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中國球員武磊4日在西班牙足球甲級聯賽中攻入關鍵一球，幫助球隊追平巴薩，「武磊進球」一時間成為熱門話題，引起中國媒體及球迷的熱烈討論。另外，武磊也成為第一名攻破巴薩球門的中國球員。

現年28歲的武磊是目前唯一效力於歐洲五大聯賽上的中國球員。他在一年前從上海上港集團足球俱樂部轉入西班牙人。在此次比賽中，西班牙人在上半場率先拔得頭籌，但是下半場開局不久便被巴薩追平比分，第59分鐘時對手頭槌進球以2：1反超。而武磊在第88分鐘的射門則將比分拉回2：2，追平巴薩。

德國之聲中文網報導，武磊4日作為西班牙人的替補登場，並在第88分鐘射門，追平對手巴薩。中國球迷因為武磊的「力挽狂瀾」激動不已。

新京報報導，在中國社交媒體上，「武磊進球」已經刷屏，「即使在西班牙，中國球員也引發了新一波關注」，並形容武磊的進球「創造歷史」。

新華網寫道，武磊幫助球隊在終場前打入一球「絕平」巴薩，「同時也成為歷史上首位攻破巴薩球門的中國球員」。

武磊賽後也在微博上也放上比賽的圖片並發文寫道：「美妙的夜晚，新的一年，好的開始。」

中新網報導，中國國足新任主教練李鐵5日在就職見面會上談到武磊時表示：「他的表現都看在眼裡，為中國足球爭光，希望他繼續努力。他是現階段唯一有機會在五大聯賽踢球的中國球員，昨天的比賽也看了，整個表現非常好。」