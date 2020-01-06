豆腐渣工程？蘇州仿古長廊突塌陷…商家急逃命

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蘇州旅遊特色名街十全街4日發生下沉塌陷，一座仿古式市民休息長廊疑似受到附近河道清淤工程影響牆壁開裂。目擊者稱，塌陷時能聽到很悶的轟轟聲。目前，受影響的商戶和住戶已撤離，現場也拉起隔離帶禁止靠近，並派員巡視。

綜合媒體報導，十全街位於蘇州城區東南部，全長2000米左右。著名的南林飯店、南園賓館和著名古典園林網師園坐落在這條街上，國畫大師張大千、張善子等歷史名人也曾寓居於此，是一條有名的旅遊歷史名街，也是一條享譽中外的餐飲、工藝特色街。

蘇州市交通運輸局4日接報，稱十全街「蘇州飯店」北側公交站發生坍塌。實地勘查發現，坍塌的是一座仿古式市民休息長廊，初步判斷是由於道路北側的河道清淤施工導致駁岸塌陷，而仿古長廊正位於塌陷區內。

附近住戶表示：「塌陷挺嚴重的。」不少店鋪門口出現塌陷下沉，已有部分商戶撤離。還有目擊者稱，塌陷時能聽到很悶的轟轟聲，隨後街邊商家先搬空貨品，然後逃命。

交通運輸局通報指出，坍塌發生後，市場站公司立即啟動應急響應機制，派出員工與維護單位到現場處理。十全街受道路條件限制，沒有慢車道，因此全路段公交站未設置候車亭，只設置站牌箱用以標注公交站位置。塌陷區距離公交站牌箱約50公分，經檢查，站牌箱基礎都沒有問題。

對於觀光名街發生意外，有網友說，「河道兩側擋土牆如果才翻修過就坍塌，那一定是「豆腐渣工程」「事前一天才經過，看到道路裂開一寸多，沒想到竟然坍塌了」，還有網友指出，「現在蘇州全市就是一個大工地，到處挖地鐵、挖路，嚴重影響民生」。