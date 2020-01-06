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客廳長鐘乳石！柳州男子把家打造成「溶洞」

2020-01-06 16:36世界日報 中國新聞組／北京6日電

廣西柳州一男子把家裝修成溶洞，網友：樓上腳一蹬什麼後果 取材自南國今報
廣西柳州一男子把家裝修成溶洞，網友：樓上腳一蹬什麼後果 取材自南國今報
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廣西柳州一戶人家把家裡打造成「溶洞風格」，不但「鐘乳石」、「石筍」、「石柱」效果逼真，還打上燈光、配合造霧器，視頻上網後，在抖音立刻有500多萬人點閱，網友紛紛驚呼「太逼真啦」。

南國今報報導，柳州市民蔡先生本身從事景觀設計工作，這套房子的裝修全部由他自己設計。他表示，曾經裝修過兩套房，都是常規裝修，住的時間久了，就覺得有些膩了。剛好自己是從事藝術工作的，所以這一次裝修，他就想按自己喜歡的方式來。

來到這個「溶洞之家」，首先映入眼簾的就是大片醒目的「鐘乳石」、「石筍」、「石柱」。在牆壁上的「鐘乳石」裡還安裝有射燈，地面瓷磚也安裝了幾個射燈。射燈的光線直射到「鐘乳石」上，整個「溶洞」也更藝術唯美。搭配造霧器，整面牆呈現「霧氣」環繞的「巖洞」效果。

不過，除了客廳局部使用了「溶洞」風格造型外，房間、廚房等處均為常規裝修風格。蔡先生說：「做一半留一半，才有居家的感覺，如果全做成溶洞，會沒有家的味道。」

對於擔不擔心「石鍾乳」掉下來？蔡先生表示，裝飾很牢固，不存在安全隱患。「這些造型裡面都打有龍骨，在龍骨的基礎上塗的水泥，最後才上色成型，並且每一根柱子的造型，都是由工人手工操作完成的。」

對於這樣風格的房子，網友們議論紛紛，「別哪天掉一塊下來砸著自己」「樓上腳一蹬什麼後果？」「花果山水濂洞風格，一定要配合樓上漏水，效果更佳」。

廣西柳州一男子把家裝修成溶洞，網友：樓上腳一蹬什麼後果 取材自南國今報
廣西柳州一男子把家裝修成溶洞，網友：樓上腳一蹬什麼後果 取材自南國今報
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