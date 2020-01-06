濟南辦公大樓平移24米照常辦公 「讓路」建高速公路

山東濟南市一幢8000噸的5層辦公樓為高速公路建設「讓路」，上月27日至30日耗時76小時完成24.45米平移，施工期間還有人照常在裏面辦公，「早上上班的門口和下班的門口不一樣了，感覺很奇妙」。

據齊魯晚報報導，被平移的辦公樓位於新建的濟南繞城高速公路二環線東環段東側，建築面積5386平方米（約5.8萬呎），其平面東西長度59.4米、南北寬度18.2米，各層層高均為3.9米，室內外高差0.75米，建築物高度20.125米。

該辦公樓2017年才投入使用，濟南「大東環」項目辦主任劉強稱，整個「大東環」項目對環保要求較高，如果拆除建築物會花費較多費用，企業另地重建也存在諸多問題，因此選擇向東平移。

平移工程先由施工人員將大樓托換到一個托架上，下方有滾軸及軌道，並將建築物與地基切斷，就形成一個可移動體，然後用牽引設備將其移動到固定的新基礎上。工程設置16個工作千斤頂，計算使用工作能力小於千斤頂額定工作能力的40%，最大限度保證整體建築物平移過程的平穩、連續。平移工作從上月27日7時到30日10時15分完成，76小時移動24.45米，相當於每小時移動約32厘米，每分鐘移動約0.53厘米。前期已對樓座進行超強加固，平移後，劉強指出，「現在的樓比原來還堅固」。

在平移過程中，樓內有人照常辦公，一名在3樓的工作人員表示：「最大的不同是，早上上班的門口和下班的門口不一樣了，感覺很奇妙。難得的經歷，很多人都感覺不可思議」。現場負責人說，提前已做好通往樓上的臨時通道，預留電纜及網線的長度並作保護，做好消防及上下水管道的保障措施，平移時採用多點同步液壓控制系統和健康監測分級預警系統，嚴格控制平移速度和建築物加速度，因此不影響樓內行走和辦公。