客喊冷要求外送「取暖物」 機警外送員一看馬上報警

女客要求外送無煙炭和臉盆，外送員一看立馬報警。圖片來源／ 江蘇新聞 分享 facebook

日前中國大陸一名上海外送員接到女客戶要求外送無煙炭與臉盆，不禁讓他懷疑對方是否想不開並打電話報警，果然抵達後發現女子已手持剪刀並倚靠在窗台作勢自殺，最後在眾人的協力下，成功奪下對方手上的剪刀，救下這名女子。

根據「江蘇新聞」報導，上海一名外送員接獲一名女客戶要求5公斤無煙炭和2個相同大小的鐵臉盆的訂單，當下外送員向對方問，「上海有冷到需要用木炭嗎，還是家裡沒有空調？」，對方卻說，「空調壞了想要用木炭取暖」。當時外送員驚覺情況不對，但為了要穩住女客人的情緒，因此答應對方等會就幫她送過去，並一邊打電話報警說，「這名訂單的客人有自殺行為的可能」。

果然，當警方與外送員一到女客人家時，發現她正手持一把剪刀抵著自己的脖子，並倚靠在浴室窗口前，警方表示，因怕女子情緒一激動會從窗口摔下或做出其他自殘行為，因此與外送員協調，以教學女客人如何取消訂單的方法，讓女子放下戒心並藉機成功奪下剪刀，最後在眾人的合作下成功拿下剪刀，阻止憾事的發生。

而在過程中，外送員也不小心被剪刀劃下2釐米的刀傷，他則說，過去從未用這樣的方式教導取消訂單，同時又救了一個人的性命，直呼「救完的當下特別激動」。據悉，這名女客人是因感情受挫，當下才會想不開做出傻事，事後，她和家人也傳訊息向當時在場的所有人員表示感謝之意。

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