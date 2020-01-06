雲南整頓旅遊亂象 投訴減半營收破兆

地處中國西南地區、與東協國家接壤的雲南是旅遊大省，但過去因低價遊，強逼消費等問題，致亂象叢生。經過兩年嚴格施行「旅遊革命」，大力整治旅遊亂象，情況逐漸改善。數據顯示，雲南在二○一八年共受理旅遊投訴約七百宗，同比下降五成。二○一九年，全省旅遊業總收入約一點一兆（人民幣，下同），較前年增長逾百分之二十二。中共雲南省委書記陳豪表示，將積極推動雲南文化業旅遊發展，建設跨境旅遊合作區。

據星島日報報導，在昆明、普洱、西雙版納。走在昆明的旅遊大街，井然有序，街邊有小販銷售商品。進入商店消費時，店主耐心介紹商品，解答問題。

早前雲南旅遊業因強制購物、欺詐遊客、導遊辱駡等事件，旅遊投訴一度躍居全大陸榜首，事件引起社會關注。雲南省政府分別在2017、2018年推行史上最嚴的二十二條措施、旅遊革命等一系列措施，大力整治，旅遊亂象逐步改善。

來自昆明的鐃小姐表示，近兩年政府大力推動旅遊轉型升級，整治好不少問題，「雲南過去常出現的黑導遊，現在沒有了，治安變得很好」。來自重慶的董女士表示，在雲南旅遊基本愉快，但入住旅館，出外觀光時仍能收到各種推銷訊息，希望有關部門能加強管理。

雲南文化和旅遊廳負責人表示，雲南近年嚴管旅遊市場，去年更通過「遏制不合理低價遊」、「加強旅遊電子化監督」、「提高投訴處理效率」等措施。數據顯示，自2017年開展旅遊整治措施後，雲南旅遊投訴率持續下降，2018年共受理旅遊投訴約七百宗，同比下降五成。2019年，雲南累計接待國內外遊客逾八點五億人次，實現旅遊總收入一點一兆元，較2018年增長百分之十七和百分之二十二。

文旅廳負責人承認，雲南依然存在「黑導」、「黑遊」、「無資質，假冒旅行社經營」等問題，今年將繼續嚴格執行措施，加強對旅行社，購物企業監督，整治黑導遊等，提升雲南旅遊質素。