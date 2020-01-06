親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
武漢爆不明肺炎
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

川普敢獵殺任何人 因國會給他這權力 無人可擋

影／聽到巨響後「涼亭瞬間下沉」 蘇州仿古長廊整條塌陷

雲南整頓旅遊亂象 投訴減半營收破兆

2020-01-06 10:01聯合報 記者賴錦宏／即時報導

地處中國西南地區、與東協國家接壤的雲南是旅遊大省，但過去因低價遊，強逼消費等問題，致亂象叢生。經過兩年嚴格施行「旅遊革命」，大力整治旅遊亂象，情況逐漸改善。數據顯示，雲南在二○一八年共受理旅遊投訴約七百宗，同比下降五成。二○一九年，全省旅遊業總收入約一點一兆（人民幣，下同），較前年增長逾百分之二十二。中共雲南省委書記陳豪表示，將積極推動雲南文化業旅遊發展，建設跨境旅遊合作區。

據星島日報報導，在昆明、普洱、西雙版納。走在昆明的旅遊大街，井然有序，街邊有小販銷售商品。進入商店消費時，店主耐心介紹商品，解答問題。

早前雲南旅遊業因強制購物、欺詐遊客、導遊辱駡等事件，旅遊投訴一度躍居全大陸榜首，事件引起社會關注。雲南省政府分別在2017、2018年推行史上最嚴的二十二條措施、旅遊革命等一系列措施，大力整治，旅遊亂象逐步改善。

來自昆明的鐃小姐表示，近兩年政府大力推動旅遊轉型升級，整治好不少問題，「雲南過去常出現的黑導遊，現在沒有了，治安變得很好」。來自重慶的董女士表示，在雲南旅遊基本愉快，但入住旅館，出外觀光時仍能收到各種推銷訊息，希望有關部門能加強管理。

雲南文化和旅遊廳負責人表示，雲南近年嚴管旅遊市場，去年更通過「遏制不合理低價遊」、「加強旅遊電子化監督」、「提高投訴處理效率」等措施。數據顯示，自2017年開展旅遊整治措施後，雲南旅遊投訴率持續下降，2018年共受理旅遊投訴約七百宗，同比下降五成。2019年，雲南累計接待國內外遊客逾八點五億人次，實現旅遊總收入一點一兆元，較2018年增長百分之十七和百分之二十二。

文旅廳負責人承認，雲南依然存在「黑導」、「黑遊」、「無資質，假冒旅行社經營」等問題，今年將繼續嚴格執行措施，加強對旅行社，購物企業監督，整治黑導遊等，提升雲南旅遊質素。

雲南省委書記陳豪則稱，旅遊業是雲南八大重點產業之一，雲南旅遊資源豐富，地理位置優越，近年通過產業轉型升級，發展智慧旅遊、跨境旅遊、文化旅遊等一系列精品項目，成效明顯。他表示，未來將充分發揮區位優勢、資源優勢、開放優勢，推動雲南在旅遊文化、綠色食品等領域進一步深化合作，實現共同發展。

嚴厲整頓下，雲南在2018年共受理旅遊投訴約七百宗，同比下降五成。2019年，全...
嚴厲整頓下，雲南在2018年共受理旅遊投訴約七百宗，同比下降五成。2019年，全省旅遊業總收入約一點一兆。（新浪微博照片）
分享

導遊旅行社人民幣

延伸閱讀

南投高山賞美景 品嘗特有滇緬美食

雲南自貿區邀台商台企發展 共用紅利

滇台貿易增 雲南自貿區看好

雲南「炒豬團」猖獗 1輛改裝麵包車塞24頭豬

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

客喊冷要求外送「取暖物」 機警外送員一看馬上報警

2020-01-06 11:14

影／聽到巨響後「涼亭瞬間下沉」 蘇州仿古長廊整條塌陷

2020-01-06 10:39

濟南辦公大樓平移24米照常辦公 「讓路」建高速公路

2020-01-06 10:37

蘇州十全街仿古長廊突然塌陷 商戶住戶緊急撤離

2020-01-06 10:50

兩岸微流行／行李箱 自動跟主人走

2020-01-06 00:37

高科技 點亮四川德陽新春燈會

2020-01-06 00:28

在浙台師 教學生「唱」學文言文

2020-01-06 00:28

南京青奧藝術燈會 璀璨登場

2020-01-06 00:27

廣州荔灣區 花慶嶺南祈新年

2020-01-06 00:24

廣西南寧「換客義賣」初體驗 小台生嗨翻

2020-01-06 00:21

粵港澳大灣區交通網 重中之重

2020-01-06 00:20

回歸初心 北京三聯總店重開張

2020-01-06 00:20

手機被沒收 西安高中生殺死老師後逃逸

2020-01-05 21:45

告官維權名聞中國 郝勁松尋釁滋事被刑拘

2020-01-05 15:00

中國出現大範圍PM2.5汙染 69城市啟動預警

2020-01-05 14:32

北京各大冰場開放 親子玩碰碰車、冰船同樂

2020-01-05 14:32

香港龍華酒店2級火警 80年歷史建築幸無損

2020-01-05 14:02

西安高三生手機被沒收 殺老師翻門逃離

2020-01-05 12:37

安徽醫學生考前拜華佗、孫思邈像 校方斥迷信反挨批

2020-01-05 12:35

對球員比中指又與洋教練大打出手 CBA球迷終身禁入賽場

2020-01-05 12:33

住戶貪便宜暖氣管偷水用 供暖公司警告水箱放屎400公斤

2020-01-05 11:47

珠海香洲區海域3.5級地震 香港有震感

2020-01-05 09:26

上海巡禮／見證繁華與瘋狂 武康大樓 每個時代都是唯一

2020-01-05 00:03

「狗比男朋友重要！」 陸棋士柯潔再踩「地雷」

2020-01-04 16:53

王思聰辦慶生會 沒豪華遊艇還有美女

2020-01-04 16:49

啤酒瓶上立縫紉機 電工成「平衡術大師」

2020-01-04 15:19

重慶火鍋店設「學渣」獎學金 網：會不會最後給代金券？

2020-01-04 15:17

衣破捨不得換 陸77歲教授慨捐3.5億

2020-01-04 15:10

大陸去年立案審查調查腐敗案件逾55萬起

2020-01-04 13:57

中國運動員赴挪威訓練 要圖書館下架法輪功書籍

2020-01-04 13:31

中共前陝西省委書記遭開除黨籍 指其對黨不忠

2020-01-04 13:16

網曝明星搭機資料 中國國航空服員停飛處分

2020-01-04 12:27

罕見曬美照推尼泊爾旅遊 中國女大使侯艷琪刷屏

2020-01-03 13:10

春節催生新職業…春運客服鼓勵師 日薪高達一萬元

2020-01-03 13:08
看更多

熱門文章

哈士奇變狼來了 偷吃雞抓進派出所

2020-01-05 15:05

港府：新增6宗武漢返港肺炎徵狀個案 累計共14宗

2020-01-05 11:51

吃過上千個扇貝 他幸運吃到最小螃蟹「豆蟹」

2020-01-05 15:07

影／聽到巨響後「涼亭瞬間下沉」 蘇州仿古長廊整條塌陷

2020-01-06 10:39

武漢市衛健委稱 不明原因病毒性肺炎並非SARS

2020-01-05 21:06

住戶貪便宜暖氣管偷水用 供暖公司警告水箱放屎400公斤

2020-01-05 11:47

陸官方背景公眾號：香港的喧鬧 也該結束了

2020-01-06 00:37

日媒：無論誰當選下屆美國總統 對中國都將更強硬

2020-01-05 14:30

港增6肺炎個案 中大醫學院教授：不可排除人傳人可能性

2020-01-05 14:56

陸經濟學家：老百姓已基本不存錢

2020-01-06 10:22

曾拍攝反送中 美籍攝影師遭香港拒絕入境

2020-01-05 17:37

香港衝突又起！警控示威者扔汽油彈 施放催淚煙驅散

2020-01-05 15:39

兩歲男童誤吞19顆巴克球 致腸胃穿孔吐綠色苦水

2020-01-05 19:18

防堵不明肺炎 有發燒和呼吸道症狀兩周內去過武漢即通報採檢

2020-01-05 18:12

香港示威者集結上水 抗議大陸「水貨客」

2020-01-05 17:48

前中聯辦主任王志民 傳出任中央黨史和文獻研究院副院長

2020-01-05 20:04

駱惠寧任港中聯辦主任 前政協委員：北京向港人釋善意

2020-01-05 14:46

香港反水貨遊行起步 參與者喊五大訴求 防暴警戒備

2020-01-05 14:40

陸貨幣政策 轉向「靈活適度」

2020-01-05 23:25

客喊冷要求外送「取暖物」 機警外送員一看馬上報警

2020-01-06 11:14

香港下午「反水貨遊行」 發起人盼不會出現衝突

2020-01-05 12:25

兩岸微流行／行李箱 自動跟主人走

2020-01-06 00:37

西安高三生手機被沒收 殺老師翻門逃離

2020-01-05 12:37

香港中聯辦換人 港媒：駱惠寧擅長「收拾殘局」

2020-01-06 09:40

青海油田產量 去年飆新高

2020-01-06 00:25

16宗武漢返香港不適個案 9歲男童求診後住院

2020-01-05 19:38

濟南辦公大樓平移24米照常辦公 「讓路」建高速公路

2020-01-06 10:37

中國海警編隊 今年首度巡航釣魚島海域

2020-01-05 16:24

空窗期、春運、病徵像流感 香港抗疫迎3大挑戰

2020-01-05 14:00

手機被沒收 西安高中生殺死老師後逃逸

2020-01-05 21:45

對球員比中指又與洋教練大打出手 CBA球迷終身禁入賽場

2020-01-05 12:33

香港中聯辦主任換人 此次任命有別以往？

2020-01-05 22:57

中國出現大範圍PM2.5汙染 69城市啟動預警

2020-01-05 14:32

抗爭不消停 遊客跌6成 LV傳關銅鑼灣分店

2020-01-05 13:52

蘇州十全街仿古長廊突然塌陷 商戶住戶緊急撤離

2020-01-06 10:50

北京瞭望／大陸逃得過中等收入陷阱？

2020-01-05 23:54

雲南整頓旅遊亂象 投訴減半營收破兆

2020-01-06 10:01

安徽醫學生考前拜華佗、孫思邈像 校方斥迷信反挨批

2020-01-05 12:35

港中聯辦主任駱惠寧首會媒體：港形勢令人揪心盼回正軌

2020-01-06 11:10

香港遊客大減 春節黃金周酒店預訂僅兩成

2020-01-05 13:55
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top