親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
武漢爆不明肺炎
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

廣西南寧「換客義賣」初體驗 小台生嗨翻

2020-01-06 00:21聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

廣西南寧市桂雅路小學近日舉行的「換客義賣」活動上，該校台籍學生柳宇鴻買到了許多稱心如意的玩具。「到南寧讀書，最好玩的事情就是參與『換客義賣』活動，在台灣求學時，我沒有參加過類似的活動。」柳宇鴻受訪時說。

中新社報導，柳宇鴻小學一年級在台灣就讀，二年級時跟隨父母到南寧，入讀桂雅路小學。這是一所建校僅10年的公辦小學，建校以來，共招收了21名台籍學生，成為南寧市接納台灣孩子就讀最多的學校。

柳宇鴻表示，在南寧就讀，由於使用的教材和台灣的不一樣，剛開始有些不習慣，但在老師和同學們的幫助下，很快融入了班級學習和生活。

桂雅路小學六年級四班的學生蘇鵬也是一名台灣籍學生。與柳宇鴻相比，蘇鵬更加適應南寧的生活。他很喜歡吃南寧的老友粉和檸檬鴨，說普通話帶著濃重的南寧口音，如果不是特別提醒，很難區分出他是台灣來的學生。

蘇鵬的爸爸是一名機長，他4歲就隨父母到南寧。蘇鵬一開始也很害羞，不會寫簡體字，也不會漢語拼音。第一次考試，語文只得了80多分，正當蘇鵬擔心無法適應南寧的學習和生活而苦悶時，他的同班同學余科邑伸出了友誼之手，經常帶他到家裡玩、去圖書館閱讀簡體字書籍。

蘇鵬偶爾也會和當年幼兒園的同學聯繫，向他們討教繁體字的寫法和讀音，和幼兒園的同學回憶一起玩抓魚和打水槍遊戲。「在台灣求學競爭沒那麼大。在這裡你不努力，就會趕不上別的同學。但我和我媽都喜歡這樣的環境，有競爭才有進步，拚搏才有出路。」蘇鵬說。

桂雅路小學校長陳一璐受訪表示，學校所在的區域是南寧市東盟商務區，台商台胞居住比較集中。桂雅路小學落實有關惠及台胞政策，只要居住在學校招生地段範圍內、符合招生管理政策的台胞，都允許他們的孩子就近入學。

桂雅路小學與台灣花蓮縣北濱小學等學校交流頻繁，通過校園文化交流，桂台兩地的孩子增進彼此瞭解和友誼。南寧市台辦提供的信息顯示，南寧市現有台資企業近300家。

幼兒園義賣

延伸閱讀

及時雨善行善義賣60萬 捐贈懷德風箏弱勢院生...

台商拚自保 宗教界用選票怒吼 台生：家都回不...

群星獻愛義賣二手物 年底演藝圈大團結揪感心

「三重人」臉書社團辦餐會 還義賣做公益

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

高科技 點亮四川德陽新春燈會

2020-01-06 00:28

在浙台師 教學生「唱」學文言文

2020-01-06 00:28

南京青奧藝術燈會 璀璨登場

2020-01-06 00:27

廣州荔灣區 花慶嶺南祈新年

2020-01-06 00:24

粵港澳大灣區交通網 重中之重

2020-01-06 00:20

回歸初心 北京三聯總店重開張

2020-01-06 00:20

手機被沒收 西安高中生殺死老師後逃逸

2020-01-05 21:45

告官維權名聞中國 郝勁松尋釁滋事被刑拘

2020-01-05 15:00

中國出現大範圍PM2.5汙染 69城市啟動預警

2020-01-05 14:32

北京各大冰場開放 親子玩碰碰車、冰船同樂

2020-01-05 14:32

香港龍華酒店2級火警 80年歷史建築幸無損

2020-01-05 14:02

西安高三生手機被沒收 殺老師翻門逃離

2020-01-05 12:37

安徽醫學生考前拜華佗、孫思邈像 校方斥迷信反挨批

2020-01-05 12:35

對球員比中指又與洋教練大打出手 CBA球迷終身禁入賽場

2020-01-05 12:33

住戶貪便宜暖氣管偷水用 供暖公司警告水箱放屎400公斤

2020-01-05 11:47

珠海香洲區海域3.5級地震 香港有震感

2020-01-05 09:26

上海巡禮／見證繁華與瘋狂 武康大樓 每個時代都是唯一

2020-01-05 00:03

「狗比男朋友重要！」 陸棋士柯潔再踩「地雷」

2020-01-04 16:53

王思聰辦慶生會 沒豪華遊艇還有美女

2020-01-04 16:49

啤酒瓶上立縫紉機 電工成「平衡術大師」

2020-01-04 15:19

重慶火鍋店設「學渣」獎學金 網：會不會最後給代金券？

2020-01-04 15:17

衣破捨不得換 陸77歲教授慨捐3.5億

2020-01-04 15:10

大陸去年立案審查調查腐敗案件逾55萬起

2020-01-04 13:57

中國運動員赴挪威訓練 要圖書館下架法輪功書籍

2020-01-04 13:31

中共前陝西省委書記遭開除黨籍 指其對黨不忠

2020-01-04 13:16

網曝明星搭機資料 中國國航空服員停飛處分

2020-01-04 12:27

中國淡水魚之王 長江白鱘宣告滅絕

2020-01-03 23:50

罕見曬美照推尼泊爾旅遊 中國女大使侯艷琪刷屏

2020-01-03 13:10

春節催生新職業…春運客服鼓勵師 日薪高達一萬元

2020-01-03 13:08

阿婆當街擄幼女放進嬰兒車 稱「想自己撫養」

2020-01-03 12:38

不能忘的古早味！一碗粥體會「精忠報國」 中華魂都在裡面

2020-01-03 11:00

中國人口紅利消失 「未富先老」難以逆轉

2020-01-03 10:35

中國淡水魚之王— 長江白鱘 宣告滅絕

2020-01-03 10:01
看更多

熱門文章

年輕人為何不存錢？結婚買房太遙遠 「投資這個才實在」

2020-01-05 10:00

結局比電影更精彩！大陸女遇網戀騙局被凹129萬 騙徒後來竟愛上她

2020-01-05 10:48

港府：新增6宗武漢返港肺炎徵狀個案 累計共14宗

2020-01-05 11:51

哈士奇變狼來了 偷吃雞抓進派出所

2020-01-05 15:05

吃過上千個扇貝 他幸運吃到最小螃蟹「豆蟹」

2020-01-05 15:07

住戶貪便宜暖氣管偷水用 供暖公司警告水箱放屎400公斤

2020-01-05 11:47

武漢市衛健委稱 不明原因病毒性肺炎並非SARS

2020-01-05 21:06

港增6肺炎個案 中大醫學院教授：不可排除人傳人可能性

2020-01-05 14:56

日媒：無論誰當選下屆美國總統 對中國都將更強硬

2020-01-05 14:30

駱惠寧掌港中聯辦 陸官微：香港喧鬧該停了

2020-01-05 10:15

華府處戒備狀態 陸使館提醒在美中國公民注意安全

2020-01-05 10:09

香港衝突又起！警控示威者扔汽油彈 施放催淚煙驅散

2020-01-05 15:39

防堵不明肺炎 有發燒和呼吸道症狀兩周內去過武漢即通報採檢

2020-01-05 18:12

曾拍攝反送中 美籍攝影師遭香港拒絕入境

2020-01-05 17:37

兩歲男童誤吞19顆巴克球 致腸胃穿孔吐綠色苦水

2020-01-05 19:18

香港下午「反水貨遊行」 發起人盼不會出現衝突

2020-01-05 12:25

香港反水貨遊行起步 參與者喊五大訴求 防暴警戒備

2020-01-05 14:40

西安高三生手機被沒收 殺老師翻門逃離

2020-01-05 12:37

港財政司長：輕言「攬炒」 毀掉上一輩人的努力

2020-01-05 11:12

珠海香洲區海域3.5級地震 香港有震感

2020-01-05 09:26

駱惠寧任港中聯辦主任 前政協委員：北京向港人釋善意

2020-01-05 14:46

前中聯辦主任王志民 傳出任中央黨史和文獻研究院副院長

2020-01-05 20:04

香港示威者集結上水 抗議大陸「水貨客」

2020-01-05 17:48

王毅與伊俄外長通電話：促美方勿濫用武力

2020-01-05 09:37

中國海警編隊 今年首度巡航釣魚島海域

2020-01-05 16:24

16宗武漢返香港不適個案 9歲男童求診後住院

2020-01-05 19:38

對球員比中指又與洋教練大打出手 CBA球迷終身禁入賽場

2020-01-05 12:33

空窗期、春運、病徵像流感 香港抗疫迎3大挑戰

2020-01-05 14:00

中國出現大範圍PM2.5汙染 69城市啟動預警

2020-01-05 14:32

安徽醫學生考前拜華佗、孫思邈像 校方斥迷信反挨批

2020-01-05 12:35

抗爭不消停 遊客跌6成 LV傳關銅鑼灣分店

2020-01-05 13:52

香港遊客大減 春節黃金周酒店預訂僅兩成

2020-01-05 13:55

港遊客大減 海洋公園喊凍薪

2020-01-05 00:03

紓緩購屋壓力解民怨 港府推青年宿舍

2020-01-05 11:16

手機被沒收 西安高中生殺死老師後逃逸

2020-01-05 21:45

香港疫潮陰霾 專家憂「人傳人」 官員：暫不減航班

2020-01-05 13:59

告官維權名聞中國 郝勁松尋釁滋事被刑拘

2020-01-05 15:00

漲幅收窄 2019中國百城房價升3.34%

2020-01-05 13:05

陸人行：2020首要保持穩健貨幣政策

2020-01-05 17:05

港特首感謝王志民支持止暴 歡迎駱惠寧掌中聯辦

2020-01-05 01:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top