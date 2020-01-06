廣西南寧「換客義賣」初體驗 小台生嗨翻

廣西南寧市桂雅路小學近日舉行的「換客義賣」活動上，該校台籍學生柳宇鴻買到了許多稱心如意的玩具。「到南寧讀書，最好玩的事情就是參與『換客義賣』活動，在台灣求學時，我沒有參加過類似的活動。」柳宇鴻受訪時說。

中新社報導，柳宇鴻小學一年級在台灣就讀，二年級時跟隨父母到南寧，入讀桂雅路小學。這是一所建校僅10年的公辦小學，建校以來，共招收了21名台籍學生，成為南寧市接納台灣孩子就讀最多的學校。

柳宇鴻表示，在南寧就讀，由於使用的教材和台灣的不一樣，剛開始有些不習慣，但在老師和同學們的幫助下，很快融入了班級學習和生活。

桂雅路小學六年級四班的學生蘇鵬也是一名台灣籍學生。與柳宇鴻相比，蘇鵬更加適應南寧的生活。他很喜歡吃南寧的老友粉和檸檬鴨，說普通話帶著濃重的南寧口音，如果不是特別提醒，很難區分出他是台灣來的學生。

蘇鵬的爸爸是一名機長，他4歲就隨父母到南寧。蘇鵬一開始也很害羞，不會寫簡體字，也不會漢語拼音。第一次考試，語文只得了80多分，正當蘇鵬擔心無法適應南寧的學習和生活而苦悶時，他的同班同學余科邑伸出了友誼之手，經常帶他到家裡玩、去圖書館閱讀簡體字書籍。

蘇鵬偶爾也會和當年幼兒園的同學聯繫，向他們討教繁體字的寫法和讀音，和幼兒園的同學回憶一起玩抓魚和打水槍遊戲。「在台灣求學競爭沒那麼大。在這裡你不努力，就會趕不上別的同學。但我和我媽都喜歡這樣的環境，有競爭才有進步，拚搏才有出路。」蘇鵬說。

桂雅路小學校長陳一璐受訪表示，學校所在的區域是南寧市東盟商務區，台商台胞居住比較集中。桂雅路小學落實有關惠及台胞政策，只要居住在學校招生地段範圍內、符合招生管理政策的台胞，都允許他們的孩子就近入學。

桂雅路小學與台灣花蓮縣北濱小學等學校交流頻繁，通過校園文化交流，桂台兩地的孩子增進彼此瞭解和友誼。南寧市台辦提供的信息顯示，南寧市現有台資企業近300家。