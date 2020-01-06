粵港澳大灣區交通網 重中之重

2020年廣東省交通運輸工作會議4日在廣州舉行。會上透露，廣東省今年將加快推進深中通道等54項2700多公里續建項目建設，今年底全省高速公路通車里程預計超過10000公里。同時，廣東將以建設暢通粵港澳大灣區內外快速交通網絡為重點，推動大灣區交通運輸發展。

中新社報導，2020年，廣東公路水路固定資產投資計畫完成1300億元（人民幣，下同），其中，高速公路完成投資900億元、港口65億元。

2019年，南沙大橋等跨珠江口通道已建成通車，以廣州為中心2小時通達珠三角各市和港澳地區的高速公路網絡基本形成。粵港澳大灣區大陸部分高速公路通車里程達4500公里，核心區密度約每百平方公里8.2公里；粵港澳大灣區港口群集裝箱吞吐量超過7500萬標準箱，加之廣深港高鐵、穗深城際開通運營，基本建成互聯互通的綜合立體交通網絡。

此外，廣東建成15項水運工程。其中，新增1個國際郵輪母港—廣州南沙國際郵輪母港，未來可停靠22萬噸級世界最大郵輪；西江建成自界首經虎跳門至珠海港高欄港區、經西伶通道至廣州港南沙港區2條3000噸級出海通道，為打造珠江「黃金水道」提供支撐。

2020年，廣東省交通運輸系統將加快推進獅子洋、蓮花山等跨江通道等高速公路改擴建工程等預備項目的工作。

未來，廣東以建設世界級港口群和機場群、暢通大灣區內外快速交通網絡為重點，建設一批標誌性重大交通工程，進一步推動港珠澳大橋通行政策開放，促進跨境運輸便利化，推動粵港澳三地跨境通行政策與體制機制優化對接。

計畫至2022年底，大灣區內實現以香港-深圳、廣州-佛山、澳門-珠海為核心的1小時交通圈，大灣區至周邊省會城市陸路實現3小時通達，與全球主要城市航空實現12小時通達，基本達到世界一流灣區發展水平。