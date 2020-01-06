在浙台師 教學生「唱」學文言文

「今子有大樹，患其無用……無所可用，安所困苦哉！」在浙江省湖州師範學院藝術學院大一學生的一堂通識課上，台籍教師羅惠齡哼起歌手周杰倫「聽媽媽的話」的旋律，領學生唱學國學經典「莊子．逍遙遊」。

新華社報導，教齡16年的羅惠齡來自台北，2017年隨丈夫到上海發展，在一所民辦學校任國學教師，2019年赴湖師院文學院教授中國古代文學。她授課生動活潑，廣受學生喜愛。

羅惠齡說：「這種教法讓文言文琅琅上口，學生下課前就能把文章背下來。」她還嘗試用兒歌「兩隻老虎」的旋律教唱「世說新語」，改編流行歌曲「體面」的旋律教唱「莊子．知北遊」。

更令學生印象深刻的是，學到朱自清的散文名篇「背影」時，羅惠齡竟拿出橘子，一人分飾主人公和父親兩角在講台上表演。

羅惠齡雖然上課詼諧幽默，但她對學生的要求格外嚴格，這半學年要求學生寫出50篇作文。「為啟發學生，我把台灣好的語文老師教寫作的視頻放給他們看，很多寫作技巧是互通的。」

大陸日前推出「關於進一步促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施」（簡稱26條措施），羅惠齡尤為關注其中「持台灣居民居住證的台灣同胞在購房資格方面與大陸居民享受同等待遇」等內容，因為她和丈夫正考慮買房、買車，準備長期扎根。

「湖師院給了我繼承和發揚中華文化的舞台，我在這裡工作願景大，很有成就感。」羅惠齡笑著說。

近半年來，她還堅持每周五在湖州市老年大學開班教授「莊子」和「詩經」。她活潑的教學方式讓不少老年人在學期末結課時感嘆，「她已經真正融入我們的生活中，我們早晚散步、游泳時，常浮現她上課教唱的情景。」

在羅惠齡的努力下，她的舞台也正在向課堂外延伸。兩個月前，羅惠齡開始錄製並向音頻分享平台喜馬拉雅FM上載「羅惠齡釋說『老子』」「導讀『孟子』」和「品讀『論語』」等專輯，帶領更多網絡聽眾同她一起領略國學之美。