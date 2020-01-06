高科技 點亮四川德陽新春燈會

農曆年即將來臨，很多久負盛名的大陸地方傳統節慶活動即將登場。四川省德陽市備受關注的「德陽燈會」，將於1月9日至2月16日在當地和海景區舉行；本屆燈會主題為「天上唐詩．人間宋詞」，重在通過高科技方式，弘揚傳統年文化。 今年四川德陽燈會，通過高科技方式，弘揚傳統年文化；圖為傳統燈組。 圖／本報四川德陽傳真 分享 facebook

據悉，燈會將推出18大主題景觀，56組主題燈和情景燈，其中全息投影18組、光影互動1組、動感激光18組、傳統彩燈17組，各類燈具近10000組。通過傳統手法與現代全息投影、光影互動及動感激光相結合的方式，以「名片」、「結合」、「互動」、「交匯」四大主題篇章進行展現。

全息投影技術可製造出令人耳目一新的視聽感官效果，此外，還將採用大面積的燈帶以及環境燈營造氛圍，用經典燈增加觀賞性，用情景燈調節視覺節奏，用分區串編的方式來設置整個燈會流程，形成收放自如、開合有度的互動光影節奏。其中，以「春節文化」、「德孝文化」、「和」文化為靈魂的繽紛實景燈組，將突破傳統彩燈形式，把現代高科技聲、光、電結合於傳統彩燈，帶來更好的觀賞體驗。

除了燈會，春節期間，德陽還將舉行民俗文化遊園活動、綿竹年畫節、廣漢保保節、孝泉上九會、三星堆大祭祀等傳統民間民俗活動，歡迎四面八方的遊客親臨體驗。