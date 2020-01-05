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手機被沒收 西安高中生殺死老師後逃逸

2020-01-05 21:45聯合報 記者賴錦宏／即時報導

陝西西安有教師近日因沒收手機，被學生殺死，事件疑因爲學生晚間在學校自習時玩手機所致。西安警方昨晚通報事故，稱嫌犯是在校學生，目前正在偵辦案件。

據大河報和新浪微博報導，西安市第66中學一名高中生在自習期間玩手機，被值班老師金某發現後予以沒收。期間，該學生二度前往辦公室拿手機不果折返，有傳是金某當時不在辦公室。

第三次進入辦公室後，室內突然傳來呼救聲，同學發現另一名周姓老師倒在血泊中，經搶救後身亡。有影片顯示，涉事學生在案發後翻墻逃走。事件引發關注。

西安公安昨晚發出通告，證實西安第66中學發生刑事案件，涉事者為校內學生，學校周姓老師經搶救後身亡，目前，警方已成立專案組，展開調查。

西安發生，因不滿老師沒收手機，高中生殺死老師後逃逸事件。圖為發生事件的西安第66...
西安發生，因不滿老師沒收手機，高中生殺死老師後逃逸事件。圖為發生事件的西安第66中學。（新浪微博照片）
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