親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
武漢爆不明肺炎
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

男疑勒斃老婆小孩再上吊 一家三口陳屍北市內湖山區

廢妃詩妮娜死獄中？泰王室不回應

中國出現大範圍PM2.5汙染 69城市啟動預警

2020-01-05 14:32世界日報 中國新聞組／北京5日電

受不利氣象條件影響，中國2日至3日出現大範圍PM2.5汙染，4日重汙染範圍繼續擴大。針對本次汙染，各地提前發布重汙染天氣預警信息並啟動應急響應，京津冀及周邊地區、汾渭平原、東北地區中，53個城市啟動橙色預警，16個城市啟動黃色預警。應急減排措施主要包括工業企業應急管控、禁止高排放車輛運輸等。　　

中新社報導，2日晚間起，受靜穩、高濕、逆溫等不利氣象條件影響，遼寧中部、關中地區率先出現PM2.5小時重度汙染；3日，汙染範圍擴大，東至山東半島、西至陝西關中地區、南至河南、北至遼寧和內蒙古中部，四川盆地和新疆西北部也出現汙染，總體程度為中到重度，首要汙染物為PM2.5。　　監測顯示，截至1月3日17時，中國337個地級及以上城市中，68個城市PM2.5小時濃度達重度汙染，10個城市PM2.5小時濃度達嚴重汙染，PM2.5小時濃度峰值為每立方米365微克。

國家環境保護城市空氣顆粒物汙染防治重點實驗室主任、南開大學環境科學與工程學院教授馮銀廠認為，一是大氣擴散能力弱，導致汙染物持續累積；二是相對濕度高，導致氣態汙染物向PM2.5快速轉化。東部、陝西關中、四川盆地、內蒙古中部、寧夏北部和新疆西北部等地區相對濕度高於60%，局地接近飽和並出現大霧，促進了氣態汙染物的二次轉化。　　

中國環境監測總站預計，4日至6日，擴散條件不利，京津冀及周邊地區中南部、山東西部和河南北部將出現重度及以上汙染。

受不利氣象條件影響，中國2日至3日出現大範圍PM2.5汙染，4日重汙染範圍繼續擴...
受不利氣象條件影響，中國2日至3日出現大範圍PM2.5汙染，4日重汙染範圍繼續擴大。 歐新社
分享

PM2.5內蒙古重汙染

延伸閱讀

中部空品「紅爆」恐持續至晚間甚至明天

談中部空汙 柯文哲：幾百萬人曝露危險中政府束...

陝西原書記趙正永 被開除黨籍立案調查　

台中灰濛濛 林佳龍批「獵巫中火」 中市府：繼...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

西安高三生手機被沒收 殺老師翻門逃離

2020-01-05 12:37

安徽醫學生考前拜華佗、孫思邈像 校方斥迷信反挨批

2020-01-05 12:35

對球員比中指又與洋教練大打出手 CBA球迷終身禁入賽場

2020-01-05 12:33

告官維權名聞中國 郝勁松尋釁滋事被刑拘

2020-01-05 15:00

北京各大冰場開放 親子玩碰碰車、冰船同樂

2020-01-05 14:32

香港龍華酒店2級火警 80年歷史建築幸無損

2020-01-05 14:02

住戶貪便宜暖氣管偷水用 供暖公司警告水箱放屎400公斤

2020-01-05 11:47

珠海香洲區海域3.5級地震 香港有震感

2020-01-05 09:26

上海巡禮／見證繁華與瘋狂 武康大樓 每個時代都是唯一

2020-01-05 00:03

「狗比男朋友重要！」 陸棋士柯潔再踩「地雷」

2020-01-04 16:53

王思聰辦慶生會 沒豪華遊艇還有美女

2020-01-04 16:49

啤酒瓶上立縫紉機 電工成「平衡術大師」

2020-01-04 15:19

重慶火鍋店設「學渣」獎學金 網：會不會最後給代金券？

2020-01-04 15:17

衣破捨不得換 陸77歲教授慨捐3.5億

2020-01-04 15:10

大陸去年立案審查調查腐敗案件逾55萬起

2020-01-04 13:57

中國運動員赴挪威訓練 要圖書館下架法輪功書籍

2020-01-04 13:31

中共前陝西省委書記遭開除黨籍 指其對黨不忠

2020-01-04 13:16

網曝明星搭機資料 中國國航空服員停飛處分

2020-01-04 12:27

中國淡水魚之王 長江白鱘宣告滅絕

2020-01-03 23:50

罕見曬美照推尼泊爾旅遊 中國女大使侯艷琪刷屏

2020-01-03 13:10

春節催生新職業…春運客服鼓勵師 日薪高達一萬元

2020-01-03 13:08

阿婆當街擄幼女放進嬰兒車 稱「想自己撫養」

2020-01-03 12:38

不能忘的古早味！一碗粥體會「精忠報國」 中華魂都在裡面

2020-01-03 11:00

中國人口紅利消失 「未富先老」難以逆轉

2020-01-03 10:35

中國淡水魚之王— 長江白鱘 宣告滅絕

2020-01-03 10:01

兵馬俑觀眾 破900萬人次創新高

2020-01-03 01:52

哈爾濱機場 完善亞洲航線網

2020-01-03 01:52

每周3班 煙台直飛成田

2020-01-03 01:52

鐵路 將深化對外開放和走出去工作

2020-01-03 01:49

貴州茅台夯 多部門聯手打擊炒酒黃牛

2020-01-03 01:49

兩岸天后宮 合製5.68萬斤巨型米龜

2020-01-03 01:49

湖南株洲-德國杜伊斯堡班列 開通

2020-01-03 01:49

國鐵 今年將投產新線逾4千公里

2020-01-03 01:49

被代言菸草廣告、被冠名徵文大賽 莫言獲諾獎後常被冒名

2020-01-02 18:52
看更多

熱門文章

年輕人為何不存錢？結婚買房太遙遠 「投資這個才實在」

2020-01-05 10:00

外賣員趕時間送餐「筷子卡電梯」 超慘下場曝光

2020-01-04 16:03

結局比電影更精彩！大陸女遇網戀騙局被凹129萬 騙徒後來竟愛上她

2020-01-05 10:48

香港中聯辦主任王志民遭撤換 駱惠寧赴港救火

2020-01-04 18:35

港府：新增6宗武漢返港肺炎徵狀個案 累計共14宗

2020-01-05 11:51

中聯辦主任突換 香港「變」在弦上

2020-01-05 00:03

駱惠寧 曾救援腐敗山西 今接手香港

2020-01-05 00:03

住戶貪便宜暖氣管偷水用 供暖公司警告水箱放屎400公斤

2020-01-05 11:47

華府處戒備狀態 陸使館提醒在美中國公民注意安全

2020-01-05 10:09

駱惠寧掌港中聯辦 陸官微：香港喧鬧該停了

2020-01-05 10:15

武漢肺炎已44例 港啟動「嚴重」應變 台持續檢疫直航機

2020-01-05 00:03

撤換香港中聯辦主任 分析：北京不滿兩個錯判

2020-01-04 20:51

反送中／王志民被調職 駱惠寧接任港中聯辦主任

2020-01-04 19:22

王思聰辦慶生會 沒豪華遊艇還有美女

2020-01-04 16:49

大陸去年人均GDP估衝1萬美元

2020-01-05 00:00

大陸大學招手台師 年薪135萬

2020-01-05 00:00

港增6肺炎個案 中大醫學院教授：不可排除人傳人可能性

2020-01-05 14:56

港財政司長：輕言「攬炒」 毀掉上一輩人的努力

2020-01-05 11:12

「狗比男朋友重要！」 陸棋士柯潔再踩「地雷」

2020-01-04 16:53

上海巡禮／見證繁華與瘋狂 武康大樓 每個時代都是唯一

2020-01-05 00:03

日媒：無論誰當選下屆美國總統 對中國都將更強硬

2020-01-05 14:30

哈士奇變狼來了 偷吃雞抓進派出所

2020-01-05 15:05

西安高三生手機被沒收 殺老師翻門逃離

2020-01-05 12:37

彭博資訊專欄／滬倫不通 中英誰是輸家?

2020-01-05 00:02

王毅與伊俄外長通電話：促美方勿濫用武力

2020-01-05 09:37

吃過上千個扇貝 他幸運吃到最小螃蟹「豆蟹」

2020-01-05 15:07

香港下午「反水貨遊行」 發起人盼不會出現衝突

2020-01-05 12:25

珠海香洲區海域3.5級地震 香港有震感

2020-01-05 09:26

夏斌：穩經濟是當前大局 今年GDP有希望到6%

2020-01-04 20:43

澳門4日起 加強各口岸入境車道人員檢疫

2020-01-04 16:20

香港反水貨遊行起步 參與者喊五大訴求 防暴警戒備

2020-01-05 14:40

新希望涉足生鮮電商 上線「鮮小廚」

2020-01-04 21:02

安徽醫學生考前拜華佗、孫思邈像 校方斥迷信反挨批

2020-01-05 12:35

港遊客大減 海洋公園喊凍薪

2020-01-05 00:03

對球員比中指又與洋教練大打出手 CBA球迷終身禁入賽場

2020-01-05 12:33

紓緩購屋壓力解民怨 港府推青年宿舍

2020-01-05 11:16

駱惠寧任港中聯辦主任 前政協委員：北京向港人釋善意

2020-01-05 14:46

中國出現大範圍PM2.5汙染 69城市啟動預警

2020-01-05 14:32

陝西原書記趙正永 被開除黨籍立案調查　

2020-01-04 20:19

抗爭不消停 遊客跌6成 LV傳關銅鑼灣分店

2020-01-05 13:52
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top