中國出現大範圍PM2.5汙染 69城市啟動預警

受不利氣象條件影響，中國2日至3日出現大範圍PM2.5汙染，4日重汙染範圍繼續擴大。針對本次汙染，各地提前發布重汙染天氣預警信息並啟動應急響應，京津冀及周邊地區、汾渭平原、東北地區中，53個城市啟動橙色預警，16個城市啟動黃色預警。應急減排措施主要包括工業企業應急管控、禁止高排放車輛運輸等。

中新社報導，2日晚間起，受靜穩、高濕、逆溫等不利氣象條件影響，遼寧中部、關中地區率先出現PM2.5小時重度汙染；3日，汙染範圍擴大，東至山東半島、西至陝西關中地區、南至河南、北至遼寧和內蒙古中部，四川盆地和新疆西北部也出現汙染，總體程度為中到重度，首要汙染物為PM2.5。 監測顯示，截至1月3日17時，中國337個地級及以上城市中，68個城市PM2.5小時濃度達重度汙染，10個城市PM2.5小時濃度達嚴重汙染，PM2.5小時濃度峰值為每立方米365微克。

國家環境保護城市空氣顆粒物汙染防治重點實驗室主任、南開大學環境科學與工程學院教授馮銀廠認為，一是大氣擴散能力弱，導致汙染物持續累積；二是相對濕度高，導致氣態汙染物向PM2.5快速轉化。東部、陝西關中、四川盆地、內蒙古中部、寧夏北部和新疆西北部等地區相對濕度高於60%，局地接近飽和並出現大霧，促進了氣態汙染物的二次轉化。