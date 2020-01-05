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香港龍華酒店2級火警 80年歷史建築幸無損

2020-01-05 14:02世界日報 香港新聞組／香港5日電

位於香港新界沙田區的龍華酒店3日晚發生二級火警，其80年歷史的建築物幸無損毀。香港消防處3日晚上11時接報，龍華酒店一花圃發生火警，火勢猛烈，冒出濃煙。消防處派出兩隊煙帽隊及兩條喉灌救，約半小時後把火撲滅。火警中，約30人疏散，無人受傷。

中通社報導，現場所見，花圃內有竹棚及電器等雜物被燒焦。由於火勢蔓延不尋常及無自然起火原因，消防處一度認為事故有可疑，但警方調查後證實事故並無可疑。

龍華酒店員工稱，酒店的主體建築和餐廳沒有被波及，餐廳照常營業，惟暫無電力供應。

據報導，龍華酒店歷史悠久，建於1938年，前身為富商鍾秀長妻子所建的別墅。建築物呈四方形，外牆紅色，故有「四方樓」之稱。

報導指出，龍華酒店1951年正式開業，設7間套房。據說，在上世紀50年代，粵劇大師紅線女、任劍輝、芳艷芬等是酒店常客，查良鏞（金庸）曾租住酒店並完成幾部武俠小說，李小龍拍攝電影時亦曾下榻酒店。

由於酒店本身飼養白鴿，創辦人嘗試推出乳鴿菜式，結果成為招牌菜「紅燒乳鴿」。直至1985年，因政府發展沙田新市鎮，加上未能符合《消防條例》而停辦酒店業務，但創辦人保留酒店名稱，繼續營運餐廳。多年來，不少食客慕名而至。

香港建築

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