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安徽醫學生考前拜華佗、孫思邈像 校方斥迷信反挨批

2020-01-05 12:35世界日報 中國新聞組／北京5日電

最近大學期末考將近，安徽中醫藥大學不少學生祭拜校內的華佗像、孫思邈像，希望考試順利。沒想到，這樣的行為竟引來學校的批評，說他們封建迷信，還表示若再犯將追究。學校的行為，反而招來網友批太小題大作。

綜合媒體報導，安徽中醫藥大學期末考試周，有個別學生在華佗像、孫思邈像、汪機像擺放貢品，放置香爐，及各種水果、飲料、零食等。有學生發圖片配文稱：「醫學生考慮前最後的掙紮，華佗孫思邈保佑我的天然藥化（天然藥物化學）和藥化（藥物化學）」。

這樣的舉動被校方視作封建迷信，學生處已下發通知禁止，要求端正學風，更表明如再發現類似行為，將會追究責任。

但網友對於校方的反應感到不滿，認為是小題大做，有網友說「拜這兩位醫學先祖聖賢叫封建迷信？這是什麼腦回路？還給上綱上線，咋不貼大字報呢？」「拜歷史名人聖人都要禁止？還扯什麼迷不迷信，改天考毛概的時候別人拜毛主席等人的雕像你也要禁止嗎？」「這是心理安慰，也不是啥大作風問題 」「真沒必要這麼端正只是拜拜討個吉利而已，這要嫌封建那也嫌封建，累不累啊你 」。

其實，醫學生們可不止這一個神奇操作。去年7月，一條醫學生微博也登上熱搜。照片中下著大雨，一名醫學生為骨架撐傘，「雨很大，我可以被淋，骨架不可以！最後骨架安詳的坐上了車。」

最近大學期末考將近，安徽中醫藥大學不少學生祭拜校內的華佗像、孫思邈像，希望考試順...
最近大學期末考將近，安徽中醫藥大學不少學生祭拜校內的華佗像、孫思邈像，希望考試順利。 圖截自微博
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最近大學期末考將近，安徽中醫藥大學不少學生祭拜校內的華佗像、孫思邈像，希望考試順...
最近大學期末考將近，安徽中醫藥大學不少學生祭拜校內的華佗像、孫思邈像，希望考試順利。 圖截自微博
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最近大學期末考將近，安徽中醫藥大學不少學生祭拜校內的華佗像、孫思邈像，希望考試順...
最近大學期末考將近，安徽中醫藥大學不少學生祭拜校內的華佗像、孫思邈像，希望考試順利。 圖截自微博
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