對球員比中指又與洋教練大打出手 CBA球迷終身禁入賽場

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中國男籃聯賽（CBA）元旦夜晚發生主場觀眾辱罵客隊外籍球員，並且和主隊教練發生肢體衝突的事件。對此，CBA聯賽4日公告，主隊江蘇肯帝亞隊主帥貝西諾維奇被禁賽一場，江蘇主場被罰款5萬元（人民幣，約7178美元），涉事汪姓球迷被列入觀賽黑名單，終身禁止踏入CBA賽場。

中國男籃聯賽（CBA）元旦夜晚發生主場觀眾辱罵客隊外籍球員，並且和主隊教練發生肢體衝突的事件。 圖截自新聞哀報 分享 facebook

綜合媒體報導，1日晚間，CBA常規賽江蘇肯帝亞主場迎戰遼寧，遼寧反客為主，以111：103逆轉擊敗肯帝亞，肯帝亞慘遭四連敗。

比賽期間，汪某不斷對客隊球員進行謾罵並中指，坐在旁邊的蘇州肯帝亞隊主教練貝西諾維奇的夫人對其勸阻，汪某轉向謾罵貝西諾維奇夫人，並連續推打對方兩次。

正在場邊執教的貝西諾維奇見狀，走至球場端線廣告屏前與其理論，並發生肢體衝突，隨後雙方被安保及俱樂部工作人員勸開。肇事者汪某被現場安保人員帶離球場，貝西諾維奇被取消當場比賽資格、自動停賽一場，比賽因此中斷將近五分鐘。

事後調查，汪某是江蘇句容市籃球協會的主席，除此次事件之外，他還曾於2019年11月8日在蘇州肯帝亞隊與天津先行者隊的比賽中，多次辱罵客隊隊員。蘇州市公安局已依法對汪某進行了治安處罰，汪某也已辭去句容籃球協會職務。

CBA公告，鑒於汪某系蘇州賽區持證人員，經聯盟研究決定，取消其聯賽持證資格，列入CBA觀賽黑名單，終身禁止汪某進入任何CBA賽場。

蘇州肯帝亞隊主教練貝西諾維奇與汪某發生肢體衝突，考慮到事出有因、情有可原，僅從輕處罰停賽一場。感謝貝西諾維奇夫人在比賽過程中主動制止不文明行為、維護賽場秩序，並將邀請貝西諾維奇夫人及其家人參加即將在廣州舉行的CBA全明星周末活動。

對於CBA這個判決，網友紛紛表示很公平，有網友說：「CBA幹得漂亮」「貝帥夫人值得點讚」，還有網友說「別讓低素質的老鼠屎丟了CBA的臉」「CBA在姚明領導下有進步」。