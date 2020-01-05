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住戶貪便宜暖氣管偷水用 供暖公司警告水箱放屎400公斤

2020-01-05 11:47香港01 記者朱利安／報導

懲罰必須具阻嚇力才有效，但在供水裝置加入人糞，未免太噁心。遼寧省撫順市有供暖公司近日為阻嚇居民擅自從暖氣管偷水使用，影響該區供暖系統，遂在屋苑張貼告示聲稱「決定在各個泵站的水箱內加入人糞便各400公斤」。部分住客直斥噁心，而供暖公司後來也解釋告示內容只屬「警示」，不會執行；消息傳出後，反而引來大批網民讚賞為絕世好橋，並批評住戶「不是缺水而是缺德」。

遼寧省撫順市有供暖公司在屋苑告示，表示「決定在各個泵站的水箱內加入人糞便各400...
遼寧省撫順市有供暖公司在屋苑告示，表示「決定在各個泵站的水箱內加入人糞便各400公斤」，促請住戶不要再偷放水。（梨視頻影片截圖）
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撫順市某小區日前出現一張供暖公司公告，表示有居民在暖氣裝置上安裝水閥，以及在地熱分水器安裝放水管，即使公司職員曾處罰相關住戶，但至今仍有人擅自從暖氣管放水，導致該區供暖受影響。公告續指，「我公司決定在各個泵站的水箱內加入人糞便各400公斤」，促請住戶不要再放水清潔家居，甚至飲用，強調暖氣水的大腸桿菌嚴重超標。

投糞一事在社區傳開，信以為真的住戶批評供暖公司「奇葩」，「誰聽說過過年給小區業主供暖大糞湯的」，擔心日後一旦漏水該怎處理。不過，涉事公司經理其後受訪指，屋苑偷放水情況嚴重，職員一個早上便查到多達9戶，公司每日損失9000元，而「投糞」也是警示，不會真的執行。

供暖公司形容此舉是「沒有辦法的辦法」，網上輿論則支持此做法，表示「沒辦法，不加料他們就放出來洗腳用」、「誰家放手停止供暖」、「這素質真丟人」、「缺的不是德是水」。

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文章授權轉載自《香港01》

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