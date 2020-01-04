「狗比男朋友重要！」 陸棋士柯潔再踩「地雷」

「下蛋」說惹惱女性的中國圍棋棋士柯潔又犯事！一個街頭問答視頻在經柯潔轉發再扯上「女權」問題。柯潔3日在微博轉發一則博文，描述街頭採訪女性「養了十年的狗和交往一年的男朋友哪個更重要？」女性答的都是狗；再以同樣問題問多位男性，結果男性回答都是女朋友重要。柯潔對此怒懟「這問題啥意思？挑事？」「這還用問嘛？當然是狗重要！」該言論引爆評論區，不少網友質疑其不尊重女性。

觀察者網報導，這段被柯潔轉發的提問，來源是一個搞笑視頻自媒體2017年發布的街頭採訪。視頻中，接受採訪者被問及「養了十年的狗和交了一年的男朋友，誰更重要」時，大部分女性不假思索地回答「狗！」說起原因，女生們多調侃道，因為「狗忠心，男朋友花心。」

但是當男生受訪時，「一年的女朋友和十年的狗」選誰？」男生們一致選擇女朋友，原因是「狗只能陪你一時，不能陪你一世」。然而，柯潔在轉發此文並寫下「當然是狗重要」的留言後，他的評論區卻吵起來了。

部分網友認為，柯潔已經不是第一次針對女性，轉發這種奪人眼球的微博還發表這種「挑事」言論，是對女性的不尊重。但也有網友認為，對於部分人來說，養了十年的狗的確感情更深，柯潔表達自己的想法也沒錯，而且如果柯潔在說「反話」，為男同胞發聲也無可厚非。

這不是柯潔第一次往「火坑」裡跳了。去年10月，柯潔曾發文吐槽「奚夢瑤生子」新聞力壓「英國貨車發現39具屍體」霸占微博熱搜第一的魔幻現象，期間傳出柯潔的用詞不雅，以「下蛋」比喻生子，引發爭議。當時有網友支持他的說法，也有網友認為他的用詞涉嫌歧視女性，質疑他蹭女明星熱度。

而去年12月，柯潔又轉發了「中國男性婚姻滿意度高於女性」的文章並寫道，「看到評論實在是有點忍不了想說兩句，這麼兩句話說完的新聞就能撕成那個樣？我尋思著男性滿意度高不是好事嘛？難道男性滿意程度高=女性不滿意？」這篇微博下，網友再次吵翻。

這還不算完，第二天柯潔又發了三張上一篇文章下的評論截圖稱：「建議永久刪除中國男性」。

圍棋棋士柯潔發言又惹怒廣大女性網友。圖取自／北京日報、微博 分享 facebook