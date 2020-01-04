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王思聰辦慶生會 沒豪華遊艇還有美女

2020-01-04 16:49世界日報 中國新聞組／北京4日電

王思聰過32歲生日，眾多友人圍繞慶祝。圖取自／影片截圖
王思聰過32歲生日，眾多友人圍繞慶祝。圖取自／影片截圖
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話題人物王思聰在欠債風波後一度被限制奢華消費，限制取消後，網上流傳他在三亞辦慶生會的照片。據悉，3日是他的32歲生日，當天他與身旁好友玩得十分開心。他面前擺了一個巨大生日蛋糕，上面寫著「祝老闆，生日快樂」，其旗下電子競技IG戰隊也為老闆製作卡片，拍影片祝賀。

網易娛樂報導，萬達集團董事長王健林的兒子王思聰2019年事業不順，比對往年的盛大，此次過生日也顯得低調許多。生日派對場面十分熱鬧，美女眾多，大家都是精心裝扮來為「校長」慶生，王思聰也開心與眾人合影。不過，王思聰不斷地低頭玩手機，似乎在處理事情，表情偶爾略顯嚴肅。

新浪報導，王思聰旗下的IG戰隊也全體隊員拍視頻為老闆慶生。IG旗下隊員親手為王思聰製作生日卡片，並送上真摯祝福。

報導指出，往年王思聰過生日時，各種豪華遊艇美女相伴，簡直是土豪狂歡派對，去年也正逢IG戰隊奪冠，王思聰更準備一輛價值400多萬人民幣的跑車作為頭獎。今年王思聰沒有以前那麼高調，笑容也變少了。

照片引起網友議論，有網友嘲諷王思聰稱，「這是我(王)這輩子最落魄最窮酸的一次生日會…」；另有聲音感慨，「人富門前多，人窮門前空」更多聲音則質疑有錢辦派對「欠債還了嗎？」

王思聰過32歲生日，眾多友人圍繞慶祝。圖取自／影片截圖
王思聰過32歲生日，眾多友人圍繞慶祝。圖取自／影片截圖
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王思聰過32歲生日，眾多友人圍繞慶祝。圖取自／影片截圖
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王思聰

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