衣破捨不得換 陸77歲教授慨捐3.5億

77歲老教授王澤霖捐出3.5億身家，希望用來建設實驗室。取材自大河網 分享 facebook

中國大陸河南農業大學一名77歲教授王澤霖，近日將自己科研轉化資金8208萬（約3.5億台幣）全數捐給了學校，希望用來建設實驗室。同校師生說，王教授一生簡樸，衣服破了都捨不得換，卻將錢裸捐出來做公益，是讓人敬佩的科學家。

大河網報導，1984年年初，王澤霖調入河南農大開始了禽病防疫的事業。王澤霖很早就開展了產學研協同創新，和企業合作的形式。

35年來，在沒有向國家申請經費的情況下，王澤霖科研創新先後獲得3項發明專利和12個新獸藥證書，並創建了重大禽病病毒種質資源庫，創立濃縮滅活聯苗研發平台，打破國外壟斷，徹底攻克了雞新城疫、傳染性法氏囊病等多種重大禽病防疫難題，被譽為「給中國雞寶寶撐起了國產保護傘」。

作為雞寶寶的「保護傘」，王澤霖和其創辦的獨立法人實體累計獲成果轉讓經費和合作到帳經費近億元，目前還有兩家上市公司因為使用王澤霖專利技術，需要將每年8%的市場銷售額作為專利使用費，連續12年支付給王澤霖和河南農業大學。

據報導，王澤霖在公益事業的大方超出了想像。

在賺到第一個400萬的時候，王澤霖用這些錢為學校蓋起兩座實驗樓，購買了當時省內高校最先進的高速離心機、超速離心機等先進儀器設備供科研、教學使用。

2005年，王澤霖轉讓新藥證書所得500萬元。他拿到資金後的第一件事，就是將其中的230萬元交給禽病所用於實驗室建設，剩餘錢款後來又全部捐出。

2015年，王澤霖兩個新藥證書被兩家企業收購，這筆收入相當可觀，但王澤霖向學校提出，將其中分給自己的部分全部捐出設立學院科研創新基金。

前不久，王澤霖又表達將畢生科研轉化所得結餘的8208萬元全部捐給學校的意願，希望用來建設高水平的生物安全防護三級實驗室，即業界俗稱的P3實驗室。

有別於對科研大方，王澤霖身邊的人表示，王的生活其實「太簡樸」、「對自己太摳門」。

河南農大牧醫工程學院副院長李明說：「老先生對待金錢讓我感覺兩極分化，他合法拿到的數千萬元眼都不眨就捐出去，但是出差在外住宿吃飯，差幾十塊錢他也要較真！」

曾在禽病研究所跟著王澤霖多年的菅復春老師說，當年王澤霖應邀到全國禽病大會去作報告，「這麼重要的大會，王老師依舊穿著舊衣服，秋衣的兩個袖子都磨得破邊了，領子也鬆鬆垮垮的。」

學院書記程功鵬也曾勸王澤霖：「得弄套好的西裝穿穿。」但王澤霖卻說：「我一輩子當馬醫生、豬大夫，這幾十年是給小雞看病的，隨時都要去雞場，你讓我穿那麼好給誰看？關鍵是耽誤幹活啊。」