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重慶火鍋店設「學渣」獎學金 網：會不會最後給代金券？

2020-01-04 15:17世界日報 中國新聞組╱北京4日電

老闆表示獎金肯定是現金非代金券。重慶晚報
老闆表示獎金肯定是現金非代金券。重慶晚報
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中國大陸重慶大學城熙街一家火鍋店為「學渣」設立了「獎學金」，公告「只要比上學期期末考試掛科減半，就能獲得1000元現金(約台幣4300)」。火鍋店工作人員表示，從去年12月27日開始的，已接到100多名大學生前來登記，「掛科最多的一名學生，上學期期末考試掛了8科。」

重慶晚報報導，該火鍋店門口張貼了一張《學渣海捕文書》，不少大學生議論紛紛，「還沒考試呢，這下把我們這些學渣的鬥志都搞沒了咋辦？」、「是不是炒作？最後給張1000元的代金券，就是喊我們來吃火鍋……」

想出設立「學渣不掛科獎學金」的火鍋店老闆李江，畢業已經10年，35歲的他擁有10加餐飲店。他表示，「設立學渣獎學金的初衷很簡單，就是想讓『學渣』能夠看到希望和被更多人認可，因為我曾經也是『學渣』。由於掛科嚴重，大學畢業時沒拿到學位證，結果找工作到處碰壁。無奈下和幾名同樣找不到工作的『學渣』同學創立了這家火鍋店。」

「掛科後人生選擇會少很多，我希望學弟學妹們不要重蹈我的覆轍。在我們看來，成績好壞不是最重要的，關鍵是你沒有放棄努力，這一點很重要。」李江表示，學生時代，自己最大的夢想就是能拿一次獎學金，當年自己做不到。而今，卻可以幫其他「學渣」實現，這對於自己也是另一種圓夢。

對此，很多網友表示支持，「『學渣『的努力也該被看到，老闆的三觀很正！」、「最勵志的『學渣』了！」雖然也有人質疑該店炒作，但有網友表示：「就算是炒作，只要是真能為努力的『學渣』發獎學金，我也要為這樣的營銷點贊。」

火鍋

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