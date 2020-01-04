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啤酒瓶上立縫紉機 電工成「平衡術大師」

2020-01-04 15:19世界日報 中國新聞組╱杭州4日電

王業坤表演平衡術。揚子晚報
王業坤表演平衡術。揚子晚報
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在地上疊放3個酒瓶，再放上一台縫紉機，縫紉機可以穩穩地立在酒瓶上面。這樣神奇的場景，頻頻出現在今年38歲的電工師傅王業坤的直播中。他因興趣啟發，拍下眾多「神操作」巧手立物視頻，吸引大量粉絲，有「平衡術大師」之稱。

揚子晚報報導，除在酒瓶上立縫紉機，王業坤還有許多令人歎為觀止的操作。比如，在彈簧上擺一顆核桃，在核桃上支起一個小勺子，又在勺子上擺放一個盛著魚和水的魚缸…。

王業坤表示，早在童年時期，他就對平衡這種現象有著濃厚的興趣。那時候，小板凳、空酒瓶、筷子等各種常見的小物件都是他最初嘗試的工具。

高中畢業後，王業坤成為一名普通電工，並從業十幾年。作為一名電工，「平衡術」與工作內容沒有多少關聯。工作之餘，王業坤一個人練習時，時常受到同事的質疑：「這東西不掙錢，沒什麼意義」、「是瞎玩」。

王業坤說，儘管常被潑冷水，但是自己還是堅持了下來。「我就覺得我從中獲得了快樂，沒什麼不好的。」

2017年，受兒子啟發，王業坤開始在網上發布表演平衡術的小視頻。如今，王業坤在直播平台擁有148萬粉絲，表演平衡術已成了他的主業。透過直播和外出表演，他每個月的收入已超過當電工的收入。

在王業坤發布的視頻中，他的兒子和妻子時常出鏡，有時是他的助手，有時又是他「平衡」的對象。

然而，王業坤剛開始做主播表演平衡術時，親友並不支持。尤其是他的妻子，兩人曾多次為此爭執。「當時她擔心我耽誤工作，因為當時做直播一點收入都沒有。」

有一次，王業坤試圖把家裡的洗衣機用一只腳在磚頭上站立起來，實現「平衡」，試了幾次後，視頻沒拍攝成功，洗衣機先報廢了。後來，他又想「平衡」家裡的冰箱，遭妻子強烈反對。王業坤軟磨硬泡，向妻子下了無數次的「保證」，才得到許可。

如今，王業坤的兒子和妻子，都是他的「頭號粉絲」。王說：「大概是我的堅持和努力打動了他們。」

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