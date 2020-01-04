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中國證監會：滬倫通運行正常 叫停報導不符合事實

2020-01-04 13:12世界日報 中國新聞組／北京4日電

中國證監會發言人常德鵬3日表示，滬倫通運行正常，相關媒體關於中國暫時叫停滬倫通的報導不符合事實情況。

美國之音報導，路透日前援引知情人士提供的消息報導說，由於中英政治關係緊張，中國暫時叫停滬倫通計畫。

報導說，華泰證券的全球存託憑證(GDR)去年6月在倫敦證券交易所成功上市，成為首家使用滬倫通機制的中國企業。中國的國投電力原本有望在12月成為第二家，將占其總股本10%的全球存託憑證在倫敦上市。國投電力的上市交易在最後階段被推遲，公司稱主要是由於市場環境的緣故。

常德鵬在3日例行新聞會上並指出，自2019年滬倫通開通以來，滬倫通運行正常，目前華泰證券GDR的交易和跨境轉換業務正常開展，境內有些企業對滬倫通跨境掛牌上市也表示了興趣。截至3日，有11家英國券商完成GDR跨境轉換業務的備案，相關媒體所謂「叫停滬倫通機制」的說法是不符合實際情況的。

他說：「近期相關公司推遲GDR發行的公告信息，我們尊重每家企業根據融資發展需要與市場運行情況，對上市時間安排自主決策。」

路透2日報導說，五位消息人士透露，國投電力交易暫停是因為中國政府暫停了滬倫通。

「滬倫通」於去年開始運行，被視為中國開放資本市場將與全球金融中心接軌的重要一步。

路透2日的報導還表示，中國證監會和上海證交所都未回復當時路透的置評請求，倫敦證交所和英國財政部的發言人也都不願發表評論。

倫敦英國北京

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