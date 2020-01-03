罕見曬美照推尼泊爾旅遊 中國女大使侯艷琪刷屏

中國駐尼泊爾大使侯艷琪日前在其推特上用英語和尼泊爾語發文，祝福「2020尼泊爾旅遊年」取得成功，並配上四張她身穿火紅長裙在加德滿都拍攝的美照。 (取材自觀察者網) 分享 facebook

中國駐尼泊爾大使館官網1日發布消息指出，中國駐尼泊爾大使侯艷琪日前在其推特上用英語和尼泊爾語發文，祝福「2020尼泊爾旅遊年」取得成功，並配上四張她身穿火紅長裙在加德滿都拍攝的美照。觀察者網報導，該推文在尼泊爾引發熱烈反響，點讚量逾4000。尼泊爾旅遊、文化及航空部部長巴特拉伊還轉發了該條推文，表示「非常感謝」。

據報導，侯艷琪上月31日在其推特上用雙語發文稱：「真正的美總是觸碰心底。美麗尼泊爾悠久的歷史、多樣的文化和秀美的自然風光值得一由遊。祝『2020尼泊爾旅遊年』取得成功！」並隨文配發了四張她在加德滿都拍的照片。

中國駐尼泊爾大使侯艷琪日前在其推特上用英語和尼泊爾語發文，祝福「2020尼泊爾旅遊年」取得成功，並配上四張她身穿火紅長裙在加德滿都拍攝的美照。 (取材自觀察者網) 分享 facebook

中駐尼大使館官網消息指出，該推文在尼泊爾引發熱烈反響，短短數小時留言即超過120條，轉發量超過220次，點讚數過千。尼泊爾網友紛紛在「推文」下留言，感謝侯大使一年來致力於推廣尼泊爾旅遊，認為中國大使「尊重和熱愛尼泊爾」、「集美麗與智慧於一身」，甚至有部分「鐵粉」在留言中表示，其已將侯大使照片設置為手機壁紙。

該官網並指出，尼泊爾網路媒體也在第一時間對該推文進行廣泛報導。尼泊爾新聞網、新聞郵報網、看讀網、新聞知道網等尼國知名網站紛紛以「中國大使用美麗照片迎接旅遊年」、「中國大使的迷人照片」等標題報導該推文。

中國駐尼泊爾大使侯艷琪日前在其推特上用英語和尼泊爾語發文，祝福「2020尼泊爾旅遊年」取得成功，並配上四張她身穿火紅長裙在加德滿都拍攝的美照。 (取材自觀察者網) 分享 facebook

新京報報導，這位「刷屏」女大使侯艷琪，據中國駐尼泊爾大使館官網發布的簡歷顯示，她是名「70後」，出生於1970年3月，山西清徐人，文學碩士。2018年成為中國駐尼泊爾特命全權大使，此前曾在外交部亞洲司、駐巴基斯坦大使館、駐洛杉磯總領館、外交部涉外安全事務司等部門工作，曾任駐巴基斯坦大使館隨員、三秘，駐洛杉磯總領館一秘銜領事，外交部涉外安全事務司處長，外交部亞洲司副司長等職。